Ana Rosa Quintana habla claro ante la crítica situación de Telecinco y señala dónde radica su histórica crisis

El mes de agosto está a punto de concluir y, como cada año por estas fechas, los presentadores estrellas de las distintas cadenas ya tienen todo listo para su regreso de las vacaciones. En el caso de Ana Rosa Quintana, será el próximo lunes 8 de septiembre cuando vuelva a ponerse enfrente de las mañanas de Telecinco con 'El programa de Ana Rosa'.

Además, lo hará con una ampliación de su horario. A partir del lunes 8, 'El programa de AR' se emitirá de 9:00 a 13:30 horas. Un nuevo horario con el que Telecinco tratará de arrebatar el liderazgo a 'Mañaneros 360', el espacio de La 1 conducido por Javier Ruiz y Adela González. El gran perjudicado de este cambio será 'Vamos a ver', que, conducido ahora por Patricia Pardo tras el salto de Joaquín Prat a las tardes, tan solo tendrá hora y media de duración, de 13:30 a 15:00 horas.

Coincidiendo con el inicio del curso televisivo, Ana Rosa Quintana ha concedido una entrevista a 'El Mundo' donde, entre otros temas, habla sobre su regreso a las mañanas y sobre las audiencias. Un tema que preocupa mucho en Telecinco, quien ha vivido el peor verano de su historia.

A la pregunta de si la cancelación de 'Sálvame' sigue pasando factura a la cadena principal de Mediaset, Ana Rosa Quintana "cree que no". En su opinión, "lo que ha pasado factura a Telecinco fue la marcha de 'Pasapalabra', de Pablo Motos y la pérdida de algunos programas emblemáticos. Supongo que se hizo por motivos económicos, pero es lo que ha perjudicado a la cadena. Tenemos un problema de los informativos precisamente por todo eso. Cuando teníamos 'Pasapalabra', el informativo lo liderada Pedro Piqueras".

El dardo de Ana Rosa Quitana a Sonsoles Ónega: "Nuestra lucha fue desigual"

Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana.

Sobre quién lo ha hecho mejor la temporada pasada, si Pablo Motos o David Broncano, Ana Rosa Quintana lo tiene claro: "Pablo Motos, evidentemente. Se ve con las audiencias. Ha sabido aguantar el tirón, no moverse, no cambiar su formato y, al final, ha ganado". Eso sí, reconoce no haberle sentado mal no haber podido superar en audiencias a Sonsoles Ónega con 'Tardear', el programa que supuso su salto a las tardes de Telecinco y que fue un fiasco.

Además, aprovecha la ocasión para sacar pecho de su programa y lanzar un dardo al de Antena 3: "Nuestra lucha el primer año fue absolutamente desigual con Sonsoles sin publicidad. Como les está ocurriendo ahora a muchos programas de Telecinco y de Antena 3 con una TVE con una programación mucho más agresiva y sin publicidad, lo que es muy complicado. Y, luego, cuando llegas nuevo y vas a sustituir a un programa que tiene un público muy fiel ('Sálvame'), cuesta. Los programas diarios son de hábito y necesitan un recorrido".

Respecto a cómo ha vivido su regreso a las mañanas, Ana Rosa Quintana confiesa su entusiasmo: "Para mí ha sido una alegría. Yo me fui a la tarde porque mi cadena me lo pidió. Pero es verdad que a mí lo que me gusta es la información política. Entonces, volver a las mañanas con todo lo que está ocurriendo pues ha sido un regalo. Yo me mordía las uñas con todo lo que estaba pasando y con que yo no lo podía contar por las tardes. Me han criticado muchísimo, me han llamado de todo, pero es que resulta que ahora se están cumpliendo muchas de las cosas que yo dije con mucha valentía", sentencia la presentadora.