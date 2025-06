Ana Rosa Quintana paraliza 'El programa de AR' y suelta este palo inesperado a Isabel Díaz Ayuso

'El programa de Ana Rosa' ha hecho un alto en la sección de 'El Aperitivo', en el que se aborda la crónica social, para abordar la última hora de Isabel Díaz Ayuso tras el bochornoso show que ha ofrecido en la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Barcelona.

Primero, por su encontronazo con la ministra de Sanidad Mónica García y, después, con su polémico abandono cuando ha tomado la palabra el lehendakari Imanol Pradales, que se ha dirigido en euskera al resto de autoridades.

La presidenta madrileña ha dejado más claro que nunca que es una antisistema y que sus aspiraciones son las de crispar aún más la vida política. Una actitud que realmente no ha sorprendido, pues Ayuso, contraria a que se pudiera hacer uso de cada una de las lenguas cooficiales, ya advirtió ayer de que no usaría pinganillo y de que se marcharía del acto si no se hablaba "en español".

Pues bien, la controvertida política del PP ha cumplido su palabra y ha abandonado la reunión en cuanto ha escuchado a Pradales. Un comportamiento lamentable que ha realizado en señal de protesta; para volver más adelante, una vez finalizada la intervención del lehendakari.

Ana Rosa Quintana sentencia a Ayuso: "No hay necesidad de crispar"

Ante todo esto, Ana Rosa Quintana se ha pronunciado de un modo inesperado, criticando la actitud de Isabel Díaz Ayuso por aportar una innecesaria crispación al panorama político: "Abandonar la sala, aunque lo dijera ayer la presidenta, es que no hay necesidad... Ya, para crispar, hay otros. Entonces, no crispemos ni unos ni otros".

"Me parece que no hay necesidad de crispar", ha insistido la presentadora. Un golpe sorprendente teniendo en cuenta la cercanía de Ana Rosa con Ayuso. "Si tú estás en contra del uso de pinganillos cuando hay veinte personas que pueden entenderse en la misma lengua, pues no te lo pones, no pasa nada", ha añadido, sin entender el show de abandonar la sala.