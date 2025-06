Javier Ruiz alza la voz en TVE y noquea en cinco incontestables frases a Isabel Díaz Ayuso tras su plantón

Amenazó con hacerlo y lo ha cumplido, Isabel Díaz Ayuso ha abandonado la Conferencia de Presidentes autonómicos en cuanto el lehendakari, Imanol Pradales, ha comenzado a hablar en euskera. Un plantón que se ha convertido en la noticia de la mañana junto con su desencuentro con la ministra Mónica García. Javier Ruiz ha valorado todo esto en 'Mañaneros 360'.

"Esta cumbre de presidentes está siendo el festival de Ayuso", ha dicho en primer lugar el popular periodista. "Isabel Díaz Ayuso dijo: 'me marcho, me levanto y me voy'. Y está haciendo eso a medias. Lo que está haciendo es que, cada que alguien habla en cualquier idioma que no sea el castellano, se va de la sala y vuelve después", ha explicado.

"Primero, ha protagonizado choque con la ministra Mónica García, a la que ha acusado de llamarla 'asesina' falsamente. Y ahora vivimos esto: el boicot a los presidentes que hablan en lenguas cooficiales. Lo que está haciendo Ayuso es romper la imagen de institucionalidad de esta cumbre", ha proseguido Javier Ruiz sin rodeos ante los momentos insólitos que se han vivido esta semana.

"Esto tiene tres cómodos fascículos. El primero, Pradales, euskera y Ayuso se va. El segundo, el de Salvador Illa cuando habla catalán. Pero es que el tercero es el grave porque el PP puede hablar en gallego. Lo hace el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y ahí Ayuso ha dicho que también se levantaría. Incluso cuando hablan los suyos, ella es capaz de marcharse. Esta es la imagen que hoy está intentando, el foco que está buscando", ha incidido el presentador de TVE, señalando así las intenciones de Isabel Díaz Ayuso.

Javier Ruiz: "La institucionalidad está rota y la política está rota"

Respecto al desencuentro con Mónica García en el saludo, Javier Ruiz no ha podido ser más tajante: "Hoy claramente Isabel Díaz Ayuso está buscando la fotografía. Y la fotografía en un foro como este debe ser la de la institucionalidad, pero lo que hemos visto es a una presidenta que, cuando la ministra de Sanidad se acerca a saludarla, dice 'cómo vas a saludar a una asesina'. A partir de aquí, lo que tenemos es una enganchada que ha tenido que desatascar protocolo".

Javier Ruiz ha recordado que "está siendo clarísimamente un intento de hacer saltar esto por los aires a 48 horas de que todo se caliente todavía más, porque estamos a 48 horas de que el PP convoque manifestaciones en las calles contra el Gobierno". Y para rematar, ha dejado unas desalentadoras palabras: "La institucionalidad, rota. La realidad es que la política está rota".