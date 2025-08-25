La crisis de Telecinco se salda con la peor semana de su historia y sin tiempo ya para evitar su mínimo histórico

Este fin de semana ha sido verdaderamente negro en Telecinco después de registrar un 6,4% de cuota de pantalla en la jornada del sábado (su segunda peor marca diaria de la historia) y un 7% este pasado domingo. Resultados que han contribuido a menguar la ya pobre media mensual de agosto. Ahora, se coloca en el 7,9%. Un dato que es absolutamente demoledor, pues cerrar el mes por debajo de la barrera del 8% sería un escenario inaudito y un golpe de gracia en Mediaset España.

Los resultados de audiencia vienen a evidenciar una crisis sobre la que no hay precedentes y que puede acabar lastrando el arranque de la próxima temporada televisiva. Hay una desconexión y desafección tan brutal del público con la cadena, que no sería para nada descartable que se produzca un efecto contagio. A priori, 'Supervivientes All Stars' es la única oferta con ciertas garantías que puede dar oxígeno a una cadena en máxima alerta.

Y es que, además de caer por debajo del 8% en el promedio acumulado de este presente mes, Telecinco ha cerrado la peor semana de su historia del 18 al 24 de agosto, con una alarmante media del 7,7%. El lunes anotó un 8,2% de share, el martes un 7,7%, el miércoles un 8,5%, el jueves un 7,9%, el viernes 8,6%, el sábado un 6,4% y el domingo un 7%. La brecha con Antena 3 (12,1%) y La 1 (10,3%) es muy honda.

Tal y como se puede observar, la mayor debilidad en el canal de Mediaset se encuentra en el fin de semana, pero de lunes a viernes las cosas tampoco marchan nada bien. Y eso que Telecinco implementó algunos cambios: como redoblar 'First Dates' y colocarlo también en el prime time del viernes, y relegar las reposiciones de 'De Viernes' a la franja del late night.

Aun así, no ha podido esquivar el titular que hoy nos ocupa. Y tampoco parece que vaya a haber posibilidad alguna de sortear su mínimo histórico en agosto, que a una semana de finalizar va camino de convertirse en el peor mes de sus 30 años de existencia. El tiempo se agota en Telecinco y ya no existe margen para remontar al 8,6%. Esta cifra es, actualmente, el suelo de la cadena y se registró precisamente en agosto de 2024.

No obstante, este récord en negativo se va a pulverizar con toda seguridad en agosto de 2025 con el 7,9% acumulado a fecha de hoy y con tan solo siete días por delante para crecer -al menos- las 7 décimas que necesita para evitarlo. Entretanto, Telecinco ya ha hecho algunos movimientos: como trasladar la serie 'Desaparecidos' (una de sus grandes rémoras del verano) al late night y ofrecer 'Cine 5 Estrellas' en su lugar en la franja de máximo consumo a fin de mejorar sus métricas; con posibilidad de que haya algún cambio más a lo largo de la semana.

Sin embargo, como apuntamos, resulta realmente remota la opción de que Telecinco pueda reflotar tanto en tan pocos días. Por tanto, los esfuerzos se centrarán en que, por lo menos, el mes de agosto no se cierre con una cuota media inferior al 8%. Esto sería un palo extraordinario para una cadena generalista de primer nivel.