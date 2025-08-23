Telecinco cancela 'Desaparecidos' de su prime time para atenuar la mayor crisis de audiencia de su historia

Queda una semana para concluir el mes de agosto y parece que a Telecinco le han entrado las prisas y la desesperación por evitar el titular de perder el 8% de media en el mes. Y es que aunque seguiría siendo su mínimo histórico mensual, el hecho de bajar de esa cifra sería aún más demoledor. Y por ello, en los últimos días ha hecho diferentes movimientos entre los que ahora se incluye el hecho de relegar 'Desaparecidos' a la madrugada.

Así, la primera medida tomada por Telecinco para tratar de relanzar sus pobres datos de audiencia fue introducir 'First Dates' también en el prime time del viernes y dejar las reposiciones de 'De Viernes' para el late night. Una medida que ha surtido efecto pues el programa de Carlos Soberá aupó a la cadena a anotar un 9,8% y 758.000 espectadores quedándose más cerca del Peliculón de Antena 3, que lideró la noche con un 10,2% y 'Viaje al centro de la tele' en La 1 que marcó un 9.6% de share en el conjunto de todos sus programas.

Otro de los cambios que ha llevado a cabo Telecinco este fin de semana ha sido la apuesta por reposiciones de 'Agárrate al sillón' como sustituto temporal de 'Socialité' tras los fiascos de los programas repetidos de 'Universo Calleja', 'El gran show' y 'Got Talent'. Así como la permuta en la escaleta de 'Fiesta' adelantando la sección de Terelu Campso ("Aires de fiesta") a la sobremesa.

A todo ello hay que sumar ahora la decisión de Telecinco de eliminar del prime time la tercera temporada de 'Desaparecidos. La serie' justo cuando quedan solo dos capítulos para su final. Una estrategia que llega después de que la ficción protagonizada por Juan Echanove se haya movido en cifras en torno al 5% y acumule una media del 5,8%. Unas cifras insostenibles para una cadena generalista.

Es por ello, por lo que este lunes, Telecinco ha decidido introducir Cine 5 Estrellas en prime time y ofrecer la película "Bad boys for life" con Will Smith y Martin Lawrence a partir de las 23:15 horas relegando así la emisión del séptimo episodio de 'Desaparecidos' a la 1:45 horas.

Con todo ello, Telecinco busca evitar bajar del 8% en el mes de agosto. Por ahora, a falta de nueve días, la cadena de Mediaset ha conseguido subir al 8,1% situándose en quinta posición por detrás de Antena 3, las cadenas temáticas, La 1 y las autonómicas.

Audiencias de la tercera temporada de 'Desaparecidos'