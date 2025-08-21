Telecinco busca frenar la sangría de audiencia sin 'Socialité' con una cuarta alternativa antes de su relevo oficial

Ha pasado casi un mes desde que Telecinco canceló para siempre 'Socialité' tras ocho años en emisión. Desde entonces la cadena de Mediaset ha rellenado su hueco con reposiciones de diferentes formatos de la cadena con poco éxito de audiencia lastrando incluso a 'Informativos Telecinco', que ha caído a sus peores registros históricos.

Es por ello, por lo que esta semana Telecinco anunciaba la puesta en marcha de '¡Vaya Fama!', un nuevo espacio de corazón que repasará la vida de los famosos con un tono ácido, irreverente y divertido, que producirá Cuarzo Producciones y que verá la luz en las próximas semanas.

El nuevo programa que tratará de relanzar las audiencias de la cadena que no levantan cabeza y que revivirá el espíritu de 'Socialité' analizará las noticias de mayor impacto en el mundo del corazón con exclusivas, reportajes, investigaciones, conexiones en directo y los momentazos que protagonizarán en el plató su equipo de colaboradores y reporteros.

Hasta que llegue '¡Vaya Fama!', Telecinco sigue tratando de dar con la tecla y esta semana vuelve a mover ficha y volverá a reestructurar su programación de los sábados y domingos con la intención de mantener el 8%, que pese a que es su mínimo histórico mensual, bajar de esa cifra sería entrar en audiencias inadmisibles para una cadena generalista.

Así, tras haberlo intentado con reposiciones de 'Volando voy, volando llego', 'El gran show' y 'Got Talent' como sustitutos de 'Socialité', este sábado Telecinco apostará por ocupar el hueco de 'Socialité' por reposiciones de 'Agárrate al sillón', el concurso que presenta Eugeni Alemany en las tardes de la cadena de lunes a viernes a las 20:00 horas. En concreto, Telecinco emitirá el sábado 'Agárrate al sillón' de 12 a 15:00 horas.

Así queda la programación matinal de Telecinco este sábado 23 de agosto:

08:40h: 'Got Talent'

11:10h: 'Más que coches'

12:00h: 'Agárrate al sillón'

15:00h: 'Informativos Telecinco'

Habrá que ver como funcionan las reposiciones del concurso de Eugeni Alemany y si consigue aupar a 'Informativos Telecinco' después de que el pasado domingo la primera edición del informativo conducido por Carmen Corazzini anotara un fatídico 5,4% de cuota de pantalla y apenas 400 mil telespectadores de media.