Telecinco se activa ante su mínimo histórico de audiencia y redobla 'First Dates' en detrimento de 'De Viernes'

Telecinco está viviendo un verano horribilis en lo que a audiencias se refiere con prácticamente todos sus prime time por debajo de los dos dígitos e incluso moviéndose entre el 5 y el 6% con algunas de ellas. Y es que desde la marcha de 'De Viernes' no hay un solo prime time que consiga superar el 10%. La única alegría dentro de lo que cabe ha sido la apuesta por 'First Dates' en el access prime time.

Así, Telecinco sorprendía a mediados de julio al anunciar el estreno de nuevas entregas de 'First Dates' en la cadena principal mientras que Cuatro apostaba por reposiciones de 'Viajeros Cuatro' en su lugar. Un movimiento que llegaba después del gran fracaso de 'El verano de las tentaciones'.

De esa manera, Telecinco emitió durante la segunda quincena de julio entregas nuevas de 'First Dates' mientras que en agosto está ofreciendo reposiciones del programa que presenta Carlos Sobera con cifras entre el 9 y el 10%, alternándose el liderazgo con 'Viaje al centro de la tele' en La 1 y superando a las reemisiones de 'El Hormiguero'.

Es por ello por lo que Mediaset ha sorprendido y ha cambiado la programación de este viernes de su cadena principal. Así, Telecinco ha decidido dar 'First Dates' también en el quinto prime time de la semana y además ofrecer una edición extendida de 22:00 a 23:30 horas relegando así las reposiciones de “lo mejor” de 'De Viernes'.

Esta decisión llega después de que 'De Viernes: Lo mejor', las reposiciones del programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona, se pegaran un batacazo la semana pasada bajando a un 6,3% y 374.000 espectadores, siendo superado con creces por 'La noche temática de Viaje al centro de la tele', que lideró en La 1 pese a ser un reestreno con un 11,2%, un 14,1% y un 13,7%, y por el cine de Antena 3, que fue segunda opción con un 10%.

Asimismo, con esta estrategia, Telecinco busca sobre todo no bajar de la barrera del 8% de media en agosto, que aunque sigue siendo su mínimo histórico, más reseñable y grave sería caer de esa marca.