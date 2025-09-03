Telecinco detalla cómo serán las nuevas mañanas, con importantes cambios en 'El programa de Ana Rosa'

La nueva temporada en Telecinco arrancará oficialmente el próximo lunes, 8 de septiembre, con el regreso de Ana Rosa Quintana de sus descanso vacacional y el salto de Joaquín Prat a las tardes con el estreno de 'El tiempo justo'. Precisamente por este reajuste de parrilla, la cadena ha adelantado los nuevos que seguirán en sus mañanas, con un importante cambio en 'El programa de AR' y 'Vamos a ver'.

Con la marcha de Joaquín Prat del matinal de Telecinco que ha dirigido junto a Patricia Pardo desde su nacimiento en 2023, será su copresentadora quién tome las riendas de una versión más reducida del magacín, que pasará de arrancar a las 12:15 horas como se estableció tras el regreso de Ana Rosa a las mañanas en febrero a iniciar su emisión a las 13:30 horas en esta nueva temporada, concluyendo como siempre a las 15:00 para dejar paso a 'Informativos Telecinco'.

Telecinco anuncia sus nuevas mañanas con nuevos horarios para 'El programa de AR' y 'Vamos a ver'

Este reajuste se traduce una mayor presencia de 'El programa de AR' en las mañanas de Telecinco, que va recuperando su duración original en la cadena previa a la llegada de 'La mirada crítica' y 'Vamos a ver' en 2023 tras su mudanza a las tardes con 'Tardear'. De esta forma, Ana Rosa Quintana ocupará la franja de entre las 9:00 y las 13:30 horas para dar paso al magacín conducido por Patricia Pardo.

En el caso de Ana Terradillos, 'La mirada crítica' mantendrá su horario de 8:00 a 9:00 horas que adoptó tras el regreso de 'El programa de AR' en febrero, manteniendo en 1 hora su duración de cara a esta nueva temporada televisiva. Así, Telecinco pasa a una mañana liderada íntegramente por mujeres al frente de sus espacios tras la marcha de Joaquín Prat a las tardes de la cadena.