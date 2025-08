Ana Rosa Quintana destapa toda la verdad del cambio de Joaquín Prat a la tarde de Telecinco

Tras muchos años al frente de las mañanas de Telecinco, primero con 'El programa de Ana Rosa' y después con 'Vamos a ver', Joaquín Prat dará el gran salto a las tardes de la cadena a partir de septiembre, con un nuevo magacín que conducirá junto a César Muñoz y María Ruiz. Lo hará dos años después de que hiciera lo propio Ana Rosa Quintana, quien pasó a presentar las tardes de la cadena tras la cancelación de 'Sálvame'.

Sin embargo, 'Tardear' no tuvo la acogida que se esperaba, y, finalmente, se decidió que Ana Rosa regresara a las mañanas con 'El programa de AR'. Ante las especulaciones de que la relación entre Ana Rosa y Joaquín Prat se haya enfriado desde entonces al ver recortados el presentador sus minutos en parrilla, Quintana se ha apresurado a desmentirlo de raíz. "Esto no es cierto", asegura en declaraciones a Informalia desde su retiro en Sotogrande, donde suele pasar las vacaciones de verano. Y añade: "Mala presidenta (de Unicorn Content) sería si no apostara por quien es el mejor comunicador que hay".

Ana Rosa Quintana asegura quién propuso a Joaquín Prat para las tardes

Después de que este martes Mediaset anunciara oficialmente que Joaquín Prat ocupará las tardes de la cadena a partir de septiembre, todas las miradas se dirigieron hacia Ana Rosa. Por eso, ella ha querido dejar claro que la decisión de poner al periodista al frente de un programa producido por su productora, Unicorn, fue suya: "Yo fui la primera que propuse a Joaquín Prat para la tarde. Él era y es la mejor opción".

"Es un gran comunicador y lo ha demostrado sobradamente", añade. "Es un gran amigo y es un gran valor profesional", zanja al respecto Ana Rosa en el citado medio. De esta forma desmiente los rumores que apuntaban a un enfriamiento de la relación entre ellos. Y es que ambos siempre han tenido una excelente amistad. Hasta tal punto que Ana Rosa es la madrina del único hijo de Joaquín, quien fue bautizado en 2015 en la iglesia de San Antón por el Padre Ángel. "Estoy feliz" por él, insiste, antes de desearle "un gran éxito en esta nueva etapa" en la que cogerá el relevo de Frank Blanco y Verónica Dulanto, quienes tomaron las riendas de 'Tardear' después de que ella regresara a las mañanas.

Joaquín reconoció a El Televisero que le fastidió que le recortaran el programa

Por si esto fuera poco, la periodista asegura que "este mismo miércoles estuve hablando con él durante hora y media". Los rumores apuntaban a que este supuesto distanciamiento comenzó cuando a Joaquín le recortaron dos horas de programa tras la vuelta de Ana Rosa a la franja matinal. De hecho, él mismo reconoció que le fastidió en una reciente entrevista exclusiva con El Televisero: "Me encantó cuando me dieron cuatro horas por la mañana y me jodió cuando me quitaron dos".

Respecto a esta determinación de Mediaset nos aseguró que "no fue un error de Ana Rosa, fue una decisión de cadena y se decidió así y ya está. Yo no hubiese quitado nunca un modelo de programa ('Sálvame') que era barato, funcionaba y te llenaba cuatro o cinco horas de tele, la verdad. Pero como yo no tomo esas decisiones, lo que yo diga va a importar un carajo".