Joaquín Prat habla en exclusiva de su temporada más "atípica" en Telecinco: "No había vivido nunca una situación así"

"Soy lo que ves, con mis virtudes y mis defectos, pero soy lo que ves". Con esa transparencia, no muy abundante en el sector televisivo, se muestra Joaquín Prat cada día delante y detrás de las cámaras. Y prueba de ello, la entrevista que ha concedido en exclusiva a El Televisero, a cuyas preguntas ha respondido claro como el agua y sin pelos en la lengua.

El veterano comunicador, como así le gusta presentarse, no es muy dado a ofrecer entrevistas, lo que hace todavía más extraordinaria la afable y generosa charla que mantuvo con nosotros; en la que no eludió ninguna cuestión: desde televisiva hasta política.

Joaquín hace balance de una temporada 2024/2025 que describe como "rara y atípica", reivindica su "estabilidad" laboral, dice abiertamente qué televisión le gustaría hacer a él, habla de cómo ve la actual Telecinco, verbaliza su fichaje soñado para 'Vamos a ver', se moja sin titubeos en política asegurando que vivimos en una "democracia de saldo" y nos cuenta su día a día para descubrir un poco mejor cómo es Joaquín Prat cuando se apagan los focos.

P. ¿Qué balance haces de la temporada? Que podríamos decir que se partió en dos etapas por la vuelta de Ana Rosa a las mañanas de Telecinco. ¿Cómo lo has vivido?

R. No sabría hacer balance de esta temporada tan rara y atípica. No había vivido nunca una situación así. El balance es que creo que se ha hecho lo mejor para la cadena y todo lo demás es secundario. A nosotros nos pagan por trabajar y un día estás haciendo cuatro horas y media, otro día estás haciendo dos y a la inversa. El balance es ese: lo positivo que ha sido para la cadena y que nosotros sabemos adaptarnos a las circunstancias estemos donde estemos.

Joaquín Prat, presentador de las mañanas de Telecinco

¿Y cómo has visto el regreso de Ana Rosa a la mañana? Muchos hacemos la lectura de que fue un error el salto a la tarde. ¿Tú también lo crees?

No fue un error de Ana Rosa, fue una decisión de cadena y se decidió así y ya está. Yo no hubiese quitado nunca un modelo de programa ('Sálvame') que era barato, funcionaba y te llenaba cuatro o cinco horas de tele, la verdad. Pero como yo no tomo esas decisiones, lo que yo diga va a importar un carajo.

No creas. Sueles generar interés con lo que dices.

Si Ana Rosa se fue a la tarde es porque la cadena lo decidió y, si volvió a la mañana, es porque la cadena también lo decidió así. Cuando tú tienes un contrato con una empresa, tú te debes a la empresa. Tienes que ser profesional y la profesionalidad tiene que estar por encima de todo te guste más o menos. Repito: te guste más o menos.

Hay decisiones que se toman, que me afectan a mí, que no me hacen ni puta gracia y otras con las que estoy más contento, pero la vida profesional es así. Te lo voy a resumir muy fácil: me encantó cuando me dieron cuatro horas y media por la mañana y me jodió cuando me quitaron dos.

¿Y satisfecho con los resultados de audiencia? Javier Ruiz se está haciendo fuerte en la mañana de TVE, es decir, ahora la competencia es más dura si cabe.

No vivo pendiente de las audiencias. Hace tiempo que dejé de vivir pendiente de ellas. No me pagan para vivir de eso. Como no soy yo el que decide la escaleta del programa, ni su estructura, porque yo de tele no tengo ni puta idea y si yo programase con los contenidos que me gustan nos vería un 5% de share, pues no me dedico a eso. Yo me dedico a comunicar. Y la mayor o menor audiencia no depende de mí. ¿Que hay factores que benefician o perjudican para una mejor audiencia? Sí.

A mí 'Cuatro al día' me enseñó que con un 2,5% de share se puede ir feliz a trabajar y con un 7% u 8% como hacíamos a veces vas jodido. Entonces, he decidido pasar olímpicamente de los datos de audiencia. Yo me debo a quien me ve, a la cadena que me paga, a la productora que confía en mí y al espectador. Ya está. Los datos son datos que los tienen que trabajar otros. En eso debo ser un presentador atípico porque no es algo que me afecte. He ido a trabajar igual cuando he hecho un récord de audiencia con 'Vamos a ver' o el otro día que hicimos una mierda de audiencia. Y voy con las mismas ganas.

A veces, has manifestado tu hastío por no dar más cabida a temas de 'la España que madruga'. ¿Le darías una vuelta al tratamiento del corazón y a los contenidos del club social? ¿Piensas que el corazón está caduco en televisión?

No, caduco no está porque todo el mundo hace corazón. El contenido no está caduco, están caducos los personajes. Necesitamos personajes nuevos. Me veo hablando de la Pantoja y digo: 'qué pereza'. Sale un personaje nuevo y digo: 'qué maravilla, qué personajazo'. Por ejemplo, con Montoya, que te guste más o menos es una maravilla de personaje y no deja indiferente a nadie. No son los contenidos, son los personajes y las tramas.

Mira las Campos, que llevan toda la puta vida en televisión y no paran de generar contenido. ¿Sabes lo que hacen muy bien las Campos? Entender perfectamente, sobre todo Carmen y Terelu, dónde están, lo que se espera de ellas y lo que es el negocio. Y cuando uno entiende lo que es el negocio, puede generar contenidos maravillosos y, además, ganar una pasta. Y al mismo tiempo están encantadas, pero fingen que les importan las críticas. Saben perfectamente dónde están. Incluso mejor que nosotros que comentamos sus andanzas.

Luego hay otros personajes que me dan auténtico asco. No asco, pero sí rechazo. Hoy en día cualquier petardo o petarda es un personaje del corazón. Gente que no tiene ningún mérito en la vida, pero ningún mérito, cero, que no aportan absolutamente nada y ahí están porque embarran. Y el lodo a algunos les encanta, y están los embarradores profesionales.

¿En quiénes piensas?

No te hablo de colaboradores, te hablo de personajes. Tengo uno en mente, pero no te voy a dar el nombre porque no quiero darle publicidad a la pedorra esa. Hay personajes que lo único que hacen es ensuciar y embarrar. Y todo lo contrario a eso es la España que madruga.

Por ejemplo, el agricultor que entrevisté el otro día al que no paran de robarle en el campo y encima les cae una pedriza y el seguro no se lo cubre. Pues me encanta hacer esas entrevistas y les dedico todo el tiempo del mundo hasta que me dicen 'se acabó' o 'nos tenemos que ir a publicidad'. Me encantan esos testimonios, los de los problemas de la gente, la gente que necesita un altavoz y que se parte la espalda trabajando; que les asfixian y les presionan y, sin embargo, ahí están los tíos luchando. Y luego resulta que le tengo que dar diez minutos de contenido al Escassi y a la Valeri esta… pues me toca los cojones.

Se escribe mucho sobre los piques con Patricia Pardo o Alessandro Lequio. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo es la relación realmente?

Quienes escriben esto no tienen ni puta idea de la relación que yo tengo con Patricia y Alessandro. Patricia Pardo es la compañera más integra y profesional que he tenido al lado. Obviamente está Ana Rosa, pero te hablo de 'Vamos a ver'. Es una profesional como la copa de un pino, que no se corta un pelo. Y a Alessandro lo adoro, es mi amigo. Alessandro y yo tenemos un juego televisivo que el que no lo sepa ver es que es corto. Lo que pasa es que yo entiendo que un clic es muy jugoso.

Yo no he tenido un enfrentamiento con Lequio en mi vida que haya trascendido del plató. Nunca jamás. Es uno de los mejores colaboradores de televisión, por no decirte el mejor que he tenido en la sección de corazón. Y a Patricia la adoro, es mi copresentadora y nos entendemos con una mirada. Los piques, los intercambios de pareceres, las discusiones o puntos de vista distintos enriquecen.

Joaquín Prat en el plató de su programa 'Vamos a ver'

De cara a esa feroz competencia de la que hablábamos… ¿Se plantean cambios para la próxima temporada?

No tengo ni puñetera idea. Porque ¿sabes qué? Soy el último en enterarse de todo siempre. El último. Solo espero no enterarme cuando esté de vacaciones. Por eso, el otro día me esforcé en preguntar una y otra vez si sigue todo igual. Y me dijeron que todo sigue igual. Así que fantástico. 'La mirada crítica', 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver'. Y dije 'qué maravilla', porque la estabilidad saca lo mejor de uno mismo.

En cambio, la incertidumbre es lo que trastoca al profesional. Así que yo feliz por otra temporada más de 'Vamos a ver' y, además, me queda un año de contrato. Entonces, hasta donde yo sé, todo continúa exactamente igual. Que luego los jefes deciden otra cosa, pues te guste más o menos aquí se trata de ser profesionales, porque los que saben son ellos. Ya digo que, si yo hiciese la tele, nos vería un 5% de share y gracias.

Seguro que renovarás con Mediaset.

No depende de mí. Yo siempre feliz de estar en la cadena que me ha enseñado todo lo que sé de televisión.

Qué fichaje querrías hacer para el próximo curso. El que más desearías.

Yo siempre he querido tener de contertulio a Arturo Pérez-Reverte, pero no creo que quisiese venir a Mediaset, la verdad. Lo dudo mucho (risas).

Mira, yo tengo amigos del día a día (anónimos) que serían unos magníficos contertulios, pero magníficos. Graciosos, divertidos, incisivos, inteligentes, cultos, formados, con opiniones diversas...

¿Te ves mucho tiempo conduciendo 'Vamos a ver' o te gustaría cambiar de registro?

He dejado de pensar en esas cosas. Ya tengo 50 años. Lo único que quiero es estabilidad, seguir haciendo lo que me gusta y estar tranquilo. Mi trabajo empieza cuando se enciende el piloto rojo y se termina cuando despide el programa. Es lo único que sé hacer, lo único que me gusta hacer y lo único que espero seguir haciendo durante mucho tiempo. Todo lo demás créeme que no es algo que me preocupe. Yo salgo del trabajo y se acabó el Joaquín Prat de la tele. Intento refugiarme en todo lo que no me recuerda al de la tele.

Para conocerte mejor… ¿Cómo es el día a día de Joaquín Prat?

Me levanto por la mañana, despierto al niño, lo dejo en el cole y me voy a hacer deporte. Eso ahora que Ana Rosa hace la mañana y puedo ir al gimnasio por la mañana, que es cojonudo. Luego me voy a trabajar a 'Vamos a ver' y, cuando salgo del trabajo, me pongo a leer y espero a que venga el niño del cole la semana que lo tengo, y hacemos vida de padre e hijo. Y el resto del tiempo, cuando no tengo al niño, intento dedicarlo a mi pareja.

Los fines de semana me voy a Baleares todos los que puedo a disfrutar del mar y de las vistas. Es una maravilla de lugar en verano y en invierno. Sobre todo en invierno (risas).

Lo cierto es que tienes buena valoración entre el público. ¿Cómo te defines como periodista y qué te diferencia de otros comunicadores?

Yo soy un comunicador. No me defino como presentador ni como periodista. Hace mucho tiempo que me di cuenta de ello. Hay muchos y grandísimos periodistas que trabajan la información como lo que son y, por lo tanto, yo estoy en el capítulo de comunicadores.

Me defino como un tipo humilde, honesto, que está inmensamente agradecido de tener el privilegio de hacer lo que le gusta. Soy un privilegiado, un tipo muy afortunado de trabajar donde trabajo y hacer lo que hago. Trabajo con grandísimos periodistas, pero yo soy comunicador.

A mí lo de periodista... Y no lo digo porque sea un término denostado, sino porque quien verdaderamente ejerce el periodismo sabe lo que es un periodista, y yo no hago eso. Yo me pongo todos los días delante de una cámaras para trasladar una serie de contenidos, que no he trabajado yo, con la ayuda de un equipo de gente muy profesional que sí se ha trabajado el contenido. Yo estoy para entrevistar y dar altavoz a gente que necesita que la televisión ejerza esa función pública de altavoz de las injusticias que debemos tener muy presente. Y también para entretener.

Un periodista te trae información en exclusiva de la Pantoja, por ejemplo, y yo sin embargo jamás he dado una información. A lo mejor me he podido enterar de algo, pero me lo dejo para mí. No ejerzo el periodismo. Soy comunicador cuando se enciende el piloto rojo y dejo de serlo cuando me voy a mi casa.

¿Cómo ves la Telecinco actual? Que parece que más allá de sus productos insignia no termina de encontrar su sitio con los nuevos formatos que se prueban.

Yo creo que sí que está sacando adelante cosas interesantes, pero esto es todo un reposicionamiento y eso requiere tiempo. Es que Atresmedia ha estado 14 años reposicionándose eh. Esperemos estar reposicionándonos menos años, pero son ciclos y Antena 3 estuvo apostando por miles de formatos que no le funcionaban hasta que encontró ese cambio de modelo o ese cambio de tendencia en el espectador. Se lo curraron mucho y ahí tienen los resultados.

Ahora nos toca a nosotros remar. ¿Que en el camino se van a quedar muchos formatos considerados fracasos? Pues sí, pero de esto va la historia. En la tele en directo Telecinco sigue estando muy bien posicionada y hay grandes productos que llevan funcionando muchos años. No solo los realities, hay otros formatos que les funcionan.

Lo mejor de ir por detrás es que saca todavía más lo bueno que llevas dentro. Lo de la competencia, cuando eres líder, no te pone tan cachondo como cuando tienes que ganar tú el dato y morderle la oreja al que tienes delante.

Foto oficial de temporada de Joaquín Prat

Me gustaría saber tu análisis sobre la actual situación política.

Peor imposible, peor imposible. No he visto una degradación peor de la clase política en nuestro país en mis cincuenta años de vida. Tenemos una clase política lamentable y no me tires de la lengua porque, al final, me echan del país.

Es el peor momento político que está viviendo la democracia española. Para empezar, la separación de poderes está amenazada, se está produciendo o se lleva intentando colonizar una serie de instituciones con intereses partidistas e ideológicos y es una democracia de saldo.

Y a propósito de los recientes sucesos en Torre-Pacheco. ¿De quién crees que es la responsabilidad?

Es el buenismo y la falta de mano dura y contundencia en la que estamos instalados. Tenemos unas leyes y un sistema penal laxo y unos jueces que tienen tal carga de trabajo que no se ocupan de lo que es realmente importante. Y una falta absoluta de regulación de la inmigración. Aparte de los grupúsculos fascistas de siempre que aprovechan la más mínima ocasión que tienen para arrimar el ascua a su sardina.

Más allá del papel de los grupos ultras, ¿consideras que algún partido está actuando de forma irresponsable o haciendo uso electoralista?

Todos, todos.

¿España es un país racista?

Yo creo que España no es un país racista pero, claro, yo soy blanco y no he sufrido nunca el racismo. No soy negro, no soy marroquí, no soy musulmán y no he sufrido delitos de odio porque no soy gay... Eso habría preguntarlo a gente que es distinta o que forma parte de minorías si cree que España es un país racista. Yo solo puedo decirte que no soy racista.

Llegan las vacaciones. ¿Qué planes de verano tienes?

Y felices vacaciones a todos los que se puedan ir de vacaciones. Yo realmente estoy deseando terminar y marcharme a disfrutar, descansar y reflexionar. Y es que no hago planes para mis vacaciones. Sé dónde voy a estar, que es en Baleares, sé con quién voy a estar, que es con quien más quiero en este mundo, y yo la verdad es que me lo paso muy bien en mis momentos de relax. No dejo de hacer cosas, me da tiempo a hacer de todo. No soy de estos que se dedican a estar tirados en la tumbona. A mí me gusta estar de aquí para allá.

Y en septiembre de vuelta con el clásico moreno, ¿verdad?

Moreno ya estoy, pero no lo quiero ni pensar. Déjame primero que me vaya de vacaciones (risas). Solo espero volver donde estoy.