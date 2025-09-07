Ana Rosa Quintana sorprende con esta opinión sobre la entrevista de Pepa Bueno a Sánchez en el 'Telediario'

Ana Rosa Quintana regresa este lunes a las mañanas de Telecinco con una nueva temporada de 'El programa de Ana Rosa', que ampliará su duración recuperando su horario original. Lo hará con una entrevista a Alberto Núñez Feijóo.

Una entrevista que llega en un momento convulso con la guerra del PP y el Gobierno más encarnizada que nunca y después de que Ana Rosa Quintana no haya parado de decir que este gobierno está muerto y que Pedro Sánchez debe dimitir o convocar elecciones.

Y es que cuando le preguntan cuál es la noticia que le gustaría dar esta temporada en 'El programa de Ana Rosa' no se lo piensa. "Que dimite Pedro Sánchez. Sin paliativos. Es que lo estamos esperando todo el mundo, ya no se puede aguantar más cosas", asegura en una entrevista en Bluper.

Hace justo una semana fue Pedro Sánchez quien dio la cara en TVE en una entrevista con Pepa Bueno que ha dado mucho que hablar. Son muchos los rostros que no han dudado en aplaudir el trabajo de la nueva presentadora del 'Telediario 2' como Joaquín Prat y ahora también Ana Rosa Quintana.

Así, cuando le han preguntado a Ana Rosa por la entrevista que le hizo Pepa Bueno al presidente del Gobierno, la presentadora de Telecinco ha sido clara. "La vi. Hizo una buenísima entrevista. Ella es una gran periodista y lo ha sido toda la vida, y en la entrevista le preguntó lo que le tenía que preguntar, y a mí parece que fue impecable", recalca Quintana en el citado medio.

Tras ello, Ana Rosa vuelve a cuestionar a Pedro Sánchez criticando lo que respondió en su entrevista con Pepa Bueno. " No puedo decir lo mismo de las respuestas de Pedro Sánchez", añade. Y precisamente sobre el silencio del presidente y su veto a programas como el suyo también se moja la presentadora.

"Más de 12 meses sin dar una entrevista. A El programa de Ana Rosa, desde la última vez que vino, que era cuando estábamos en campaña electoral en 2023, no ha vuelto. Y todos los días, todas las semanas, se le ha invitado a él y a todos los ministros. Y no ha venido ninguno, salvo el de Economía", sentencia a ese respecto.