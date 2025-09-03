Joaquín Prat sentencia sin medias tintas a Pepa Bueno con una palabra tras lo que hizo en TVE con Sánchez

Desde que el pasado lunes Pepa Bueno entrevistara a Pedro Sánchez son muchos los rostros que se han manifestado públicamente sobre la labor que hizo la nueva directora y presentadora del 'Telediario 2' de TVE. El último en hacerlo ha sido Joaquín Prat.

Joaquín Prat prepara su salto a las tardes de Telecinco con 'El tiempo justo', un nuevo magacín producido por Unicorn Content que estará muy centrado en la actualidad y con el que el presentador podrá volver a tocar la política después de varios años sin hacerlo desde que dejó 'Cuatro al día'.

Algo que le apetece mucho según ha confesado Joaquín Prat durante la presentación de 'El tiempo justo' a la que ha acudido El Televisero. Aunque posteriormente, el presentador no ha dudado en decir que espera no tener que entrevistar a ningún político en el programa. "Lo único que espero es no tener que entrevistar a ningún político porque son un coñazo", soltaba sin pensárselo.

"Es que es muy aburrido para un profesional intentar hacer preguntas a políticos que nunca te van a contestar. No pido que contesten lo que quiero, pido que contesten lo que pregunto", proseguía explicando al respecto el presentador. "Creo que la política está en un momento en el que quizá hay que ponerle un poco de pausa, un poco de temple y de sensatez y un análisis calmado", añadía.

Preguntado por El Televisero sobre lo que le pareció la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez en TVE, Joaquín Prat ha sido claro y rotundo. "Me encantó la entrevista de Pepa. Me pareció un ejercicio brillante de periodismo", opinaba sin pudor.

"La entrevista es el género para mí más complicado. Hacer una buena entrevista es muy jodido y poner a un político entre la espada y la pared más todavía, bravo Pepa", concluía el nuevo presentador de las tardes de Telecinco alabando el trabajo de la periodista que se ha reincorporado al 'Telediario' de TVE tras trece años.

Además al cuestionarle lo que le preguntaría a Pedro Sánchez si tuviera la oportunidad de entrevistarle en 'El tiempo justo', Joaquín Prat no le daba vueltas. "Que cuando va a convocar elecciones. Creo que esta legislatura está completamente agotada y por mucho que hable de los avances que quiere implementar está agotado por el propio gobierno de coalición y por el sostén de la mayoría parlamentaria. Lo que pasa es que las minorías parlamentarias que sostienen al gobierno han visto la oportunidad de sacar rédito, pero eso no es gobernar para todos los españoles y los españoles se merecen que gobiernen para todos nosotros. Pero esto lo digo del gobierno actual y de los anteriores y no tengo esperanza en los que vengan", sentenciaba.