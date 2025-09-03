Iñaki López no se corta y dice lo que nadie de la entrevista de Pepa Bueno a Sánchez en TVE: "No ha sido la mejor idea"

La reaparición de Pedro Sánchez en su primera entrevista en más de un año junto a Pepa Bueno en el 'Telediario 2' continúa generando reacciones en las distintas tertulias. Este martes, 'Más vale tarde' ponía el foco en su desgastado aspecto físico e Iñaki López no dudaba en sentenciar el deterioro del presidente del Gobierno llegando incluso a pronunciarse sobre sus supuestas intervenciones estéticas.

El espacio vespertino de La Sexta ha arrancado su temporada pegado a la actualidad política más inmediata, la primera entrevista del ejecutivo en más de un año en la que se pronuncia sobre los Presupuestos Generales del Estado y la politización de los jueces entre otros asuntos. Sin embargo, el magacín ponía el foco este martes en la visible pérdida de peso de Sánchez y cómo ahora se muestra con una postura menos enérgica y la mirada más cansada.

Iñaki López: "Arrancar el curso escolar con una entrevista junto a Pepa Bueno igual no es la mejor de las ideas"

"Arrancar el curso escolar con una entrevista junto a Pepa Bueno igual no es la mejor de las ideas", subrayaba Iñaki López al discutir sobre el desgaste con el que Pedro Sánchez ha abierto el curso político. Pero el conductor de 'Más vale tarde' se movía rápidamente a los rumores sobre el aspecto físico del presidente y sus supuestos retoques estéticos.

Iñaki López en 'Más vale tarde'

"Hay quién habla hasta de que se le ven los hilos tensores, que presuntamente podría haberse colocado el presidente", señalaba el compañero de Cristina Pardo con sorna. "Pero al margen de todo esto es verdad que el poder desgasta mucho. Somos un país difícil de ser gobernado", terminaba señalando el periodista.

"Yo creo que lo que desgasta mucho es trabajar, a secas", contestaba uno de los colaboradores de la mesa a Iñaki López con sorna, mientras este trasladaba esa teoría a su experiencia personal. "Yo agradezco que no pongan una foto mía de 2014", anunciaba entre risas el presentador, bromeando sobre su declive físico.

"La verdad es que es divino, pero hasta para él pasa el tiempo y pasa la vida, y él la está pasando complicada, entonces bueno... Es normal que se le note", señalaba finalmente otra de las colaboradoras de 'Más vale tarde' mientras que Beatriz de Vicente corregía a sus compañeros insistiendo en que "trabajar a pico y pala desgasta más" que hacer política "desde un despacho".