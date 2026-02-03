A partir del próximo lunes 9 de febrero, 'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro' empiezan una nueva etapa con la fusión de ambas ediciones realizándose en el mismo plató y la unificación de sus redacciones. Una reestructuración que busca "ser eficientes" y "optimizar recursos" y que llega después de que 'Noticias Cuatro' atraviese un gran momento en audiencia en contraposición con 'Informativos Telecinco', que sigue muy descolgado de su competencia.

Es más, 'Informativos Telecinco' cerró el mes de enero con un 8,2% y 886.000 espectadores siendo tercera opción a mucha distancia tanto de 'Antena 3 Noticias' como del 'Telediario'. Así, se quedó a 11,6 puntos y 1.292.000 espectadores de los informativos líderes de la televisión y a 6 puntos y 665.000 seguidores de los informativos de TVE.

Al preguntarle por el balance que hace de estos dos años al frente de 'Informativos Telecinco', Carlos Franganillo ha sido muy sincero. "Preocupar preocupa la situación por supuesto. Cada día tratamos de darle vueltas y de enganchar mejor al espectador. Hay una parte de debate que tenemos que hacer nosotros, hay factores que son externos y no podemos controlar, pero somos conscientes de que tenemos trabajo por hacer", empezaba diciendo.

"El impulso inicial fue muy positivo y seguimos contando con unos medios tecnológicos que son punteros y que nos permiten contar historias de otra manera y utilizados puntualmente y bien como hemos hecho con momentos especiales como con la elección del Papa, somos capaces de marcar la diferencia y yo creo que eso lo vamos a mantener", seguía defendiendo Carlos Franganillo.

Por ello, el presentador y director de 'Informativos Telecinco' ha querido tratar de ser positivo con los cambios que se avecinan con la unificación de la redacción. "Esta oportunidad de buscar la máxima eficiencia y de cambiar el modelo para encontrarla nos tiene que permitir también encontrar un nuevo flujo interno que nos permita contar la historia más de otra manera y a lo mejor acotar más la mirada", aseveraba el periodista.

"Es un debate interno que tenemos y seguramente es conveniente porque todo está cambiando, la información ha cambiado radicalmente y la televisión también. Quizás la gente ya no busca exactamente lo mismo en un informativo, y en eso tenemos deberes que hacer y conseguir, que es como ofrecerle al espectador algo que se diferencie de todo lo demás y que no sea un simple relato jerarquizado de la información, que no debe dejar de serlo, pero quizás hay que aportar algunos acentos al día y creo que esta estructura lo puede facilitar de esa manera", confesaba Franganillo.

Asimismo, Carlos Franganillo no ha tenido reparos en mostrar lo frustrante que es ver las audiencias de su informativo cada día. "El balance tiene momentos duros, evidentemente a nadie le gusta convivir con estas audiencias, a veces es frustrante pero nos obliga a mantener la cabeza fría. Creo que el riesgo es volvernos locos y empezar a disparar a ciegas porque uno puede perder la cabeza y creo que eso no nos lo podemos permitir", sentenciaba.

Por su parte, Francisco Moreno, el director de informativos de Mediaset también ha sido contundente con su balance. "Yo hace dos años tenía muy claro cuando hablé con el consejero delegado de Mediaset que a nosotros nos tocaba atacar por el centro. Quien sepa un poco de televisión sabe que cualquier programa en parte depende de lo que le precede y lo que le sucede dentro de un ámbito", defendía.

"Nosotros somos una vivienda de un edificio y depende de cómo vaya el edificio así funcionará la vivienda. Yo no voy a entrar en el estado general, tenemos que analizar nuestras propias causas e intentar ver como podemos hacer un producto más atractivo. Pero si a 'Noticias Cuatro' le va muy bien es porque le va muy bien a la cadena y a nosotros nos irá mejor cuando también le vaya mejor a la cadena", recalcaba.

Por último, al preguntarle por si en algún momento se han planteado cambiar los horarios de 'Informativos Telecinco' y adelantarlos para diferenciarse, el directivo no ha podido ser más contundente. "Si uno observa las curvas de otras competencias, a las 20:30 h. es precisamente cuando alguien empieza a subir el Everest y llega ese alguien al Everest en torno a las 21:04 h. No sé si es la mejor franja saliendo desde El Teide salir en paracaídas", concluía.