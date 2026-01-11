Balance 2025: 'La Sexta Noticias' reina las audiencias sobre 'Noticias Cuatro' con rotundidad y pisa los talones a 'Informativos Telecinco'

El ejercicio 2025 se ha saldado con otra victoria rotunda de La Sexta sobre Cuatro con un promedio anual del 6,3% frente al 5,8% de su inmediato competidor. Con este nuevo triunfo, ya son 13 años de liderazgo ininterrumpido.

Y con una media del 7,7%, 'La Sexta Noticias' se afianza como uno de los contenidos de mayor seguimiento de la cadena de Atresmedia, siendo la opción informativa que más crece y logrando superar a 'Noticias Cuatro' (6,1% de media global) en todas las ediciones y comparativas.

Además, y aquí reside lo más noticiable del análisis, registran la menor distancia histórica con 'Informativos Telecinco', que ha promediado la peor audiencia de su historia en 2025 con un 9% de share, es decir, las 'Noticias' de La Sexta tan solo se sitúan 1,3 puntos por debajo a pesar de ser, en teoría, cadenas de divisiones diferentes.

La edición más vista y competitiva es la de mediodía de lunes a viernes con Helena Resano al frente. Marca un 8,6% de share y 700.000 seguidores de media. La nocturna, a cargo de Rodrigo Blázquez, promedia un gran 7,5% y 642.000 espectadores. Es la segunda mejor cuota de los últimos cinco años y, además de aventajar en hasta tres puntos a las noticias de Cuatro con Diego Losada y Mónica Sanz, es la edición que más cerca se queda de 'Informativos Telecinco 21 horas'; pisando los talones a poco más de medio punto (7,1%).

De hecho, ha habido meses del 2025 en los que la edición nocturna de 'La Sexta Noticias' ha igualado o incluso superado a la presentada por Carlos Franganillo: en enero (7,8 vs 7,7%), en junio (7,9% vs 8%) y en noviembre se impuso con 7,4% vs 7,1%. Por su parte, 'La Sexta Noticias' fin de semana, con Ana Cuesta al mando, media un 7,2% anual, tratándose del mejor resultado desde 2021.

En diciembre apenas siete décimas separaron a 'La Sexta Noticias' (7,2%) de 'Informativos Telecinco' (7,9%)

Como colofón del 2025, conviene resaltar que, en términos globales, el pasado diciembre apenas siete décimas separaron a 'La Sexta Noticias' (7,2%) de 'Informativos Telecinco' (7,9%). Así, la diferencia se va estrechando, lo que constata que el informativo de la principal cadena de Mediaset juega ya en la liga de las emisoras secundarias. Otro indicador más de la crisis sin precedentes que atraviesa Telecinco de manera estructural.

Evolución anual de 'La Sexta Noticias', 'Noticias Cuatro' e 'Informativos Telecinco'

Por otro lado, respecto a los programas de actualidad, 'Al rojo vivo', punta de lanza de la cadena, anota un estupendo 9,8% y 358.000 seguidores media, holgadamente por delante de Cuatro (6,2%) en la franja. Es uno de los buques insignia de La Sexta, muy por encima de la media de la cadena. De hecho, continúa siendo el producto de mayor aportación diaria.

En su caso, 'La Sexta Xplica' (6,1% y 488.000) aumenta siete décimas con respecto al 2024 y registra máximo anual en cuota y miles desde su estreno en el 2022 como predecesor de 'La Sexta Noche'. El programa comandado por José Yélamo se convierte de mayor audiencia acumulada de la cadena de Atresmedia.

Por último, otro de los grandes pilares de la programación regular de La Sexta, 'Más vale tarde' con Iñaki López y Cristina Pardo, mantiene prácticamente las cifras del ejercicio anterior con un 6,8% y 516.000 fieles. Se impone con claridad a Cuatro un año más en su franja de emisión (5,4%).