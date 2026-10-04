Alberto Caballero reacciona con tres frases y dos fotos de 'ANHQV' y 'La que se avecina' a las manifestaciones por la vivienda, y levanta ampollas

Este fin de semana se han celebrado marchas en diversos puntos de la geografía española para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda. Alberto Caballero, creador de series como 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina', ha sido uno de los numerosos rostros conocidos que ha mostrado su apoyo a los manifestantes.

La concentración más multitudinaria ha sido la de Madrid, donde miles de personas han salido a la calle para protestar por la derogación de los dos decretos que pretendían alivianar los efectos de la crisis habitacional en España. Ni las lluvias han impedido que el descontento social inunden las calles bajo el lema 'Hacia la huelga general por la vivienda. Bajadas de alquileres al 50% y expropiación de fondos buitres YA'.

No pocos rostros conocidos han respaldado las marchas, del mismo modo que los días anteriores se han acercado hasta la Puerta del Sol para apoyar a quienes acampan para reclamar soluciones a los políticos ante la imposibilidad de conseguir una vivienda digna. Alberto Caballero ha hecho uso de sus redes sociales para dar su opinión sobre el clamor popular.

El apoyo de Alberto Caballero a los que se manifiestan por una vivienda digna

Junto a dos fotografías de una de las manifestaciones en las que se puede ver a jóvenes portando pancartas con la cabecera de 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina' y fotos de los responsables de haber llegado a esta situación, el productor ha escrito lo siguiente en su cuenta de X: "Los que tenían que retratarse ya se han retratado. Ahora a sacarles los colores. En la calle y en las urnas". Un dardo al PP, Vox y Junts, los tres partidos que votaron en contra de la aprobación de los dos decretos propuestos por el Gobierno para aliviar el problema de la vivienda.

Los que tenían que retratarse ya se han retratado. Ahora a sacarles los colores. En la calle y en las urnas. pic.twitter.com/UbA2j2ADNL — Alberto Caballero (@alber_caballero) October 3, 2026

Pero, lejos de quedarse ahí, Alberto Caballero también ha contestado a quienes le critican por apoyar las protestas. "Manifiéstate contra el PSOE que es quien gobierna. Sois tan idiotas que caéis en este tipo de contradicciones sin ni siquiera daros cuenta. Tan obtusos que no pensáis las cosas antes de escribirlas. No dais para más", le escribía un tuitero. A lo que el productor contestó: "A ti se te nota que eres listísimo".

"Ocho putos años con los que decís que deberían gobernar y mirar como nos ha ido. Seguir así…", le reprochaba otro, al que Alberto Caballero también le asestó un duro zasca: "'Seguid', cateto, es un imperativo. No sabéis ni escribir y vais sentando cátedra. Así nos va". "Puede que seáis un poco retrasados", escribía un tercero. "En nuestro caso es una posibilidad. En el tuyo, un hecho", respondía el sobrino de José Luis Moreno.

A ti se te nota que eres listísimo, Norberto. — Alberto Caballero (@alber_caballero) October 3, 2026

“Seguid”, cateto, es un imperativo. No sabéis ni escribir y vais sentando cátedra. Así nos va. — Alberto Caballero (@alber_caballero) October 3, 2026

En nuestro caso es una posibilidad. En el tuyo, un hecho. — Alberto Caballero (@alber_caballero) October 3, 2026