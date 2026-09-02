Telecinco anuncia cuál será el horario de 'Rueda la Letra' con 'El Rosco' "original" y huye de 'Pasapalabra' y 'AlaZ'

Movimiento inesperado por parte de Telecinco. La cadena ya ha despejado la gran incógnita que había con respecto a la que será sin lugar a dudas su gran apuesta para esta temporada: 'Rueda la letra'. Así, la cadena ha oficializado este miércoles el horario exacto en el que se emitirá el nuevo concurso presentado por Carlos Sobera con 'El Rosco' como prueba principal y final, así como el terremoto de cambios que se producirán en su parrilla vespertina desde la próxima semana.

Y es que había dudas de si Telecinco iría a la confrontación directa con 'Pasapalabra' y enfrentaría el concurso con su rival directo a última hora de la tarde, obligando a cambiar de horario a '¡Allá tú!' con Juanra Bonet, o si en cambio le buscaría otra ubicación en la programación diaria de la cadena bien en la tarde o en el access prime time.

Pues bien, finalmente Telecinco ha decidido esquivar la lucha entre 'Rueda la letra' y 'Pasapalabra' y el nuevo concurso se emitirá cada tarde de lunes a viernes a partir de las 19:00 horas. Con ello, la cadena busca por un lado no tener que enfrentar dos formatos con similitudes y pruebas parecidas como son 'La Rueda' con 'AlaZ', y por otro aprovecharse de la debilidad de su rival para tratar de conquistar esa franja horaria.

Con esta decisión, 'Rueda la letra' se medirá finalmente con 'La Promesa' y 'Malas Lenguas' en La 1, así como al último tramo del mismo programa en La 2; mientras que en Antena 3 su rival será 'Y ahora Sonsoles', que este martes anotó uno de sus peores datos con un pobre 7,7% y 545.000 espectadores. Eso sí, también tendrá que competir contra otro concurso como es 'Lo sabe, no lo sabe' en Cuatro así como con 'Más vale tarde' en La Sexta.

Asimismo, con este movimiento, Telecinco también busca que la audiencia que vea 'Rueda la letra' y el posible arrastre de su prueba final ayuden a mejorar los datos de '¡Allá tú!', que sigue siendo el producto más competitivo de toda la tarde en el canal. Es más, este martes anotó uno de sus mejores resultados de esta nueva etapa con Juanra Bonet, al marcar un buen 10,7% de share y una media de 801.000 espectadores.

Eso sí, con este plan, el que se queda sin cumplir su sueño de poder contar con la ayuda del arrastre de 'La Rueda', antes conocido como 'El Rosco', para aumentar sus débiles resultados de audiencia será Carlos Franganillo. Así, el director y presentador de 'Informativos Telecinco' comentaba recientemente en una entrevista que todo el equipo estaba a la espera de comprobar si el nuevo concurso podría ayudar a incrementar sus cifras de audiencia, como ocurrió en el pasado con 'Pasapalabra' y el informativo de Pedro Piqueras o le ocurre actualmente a Vicente Vallés con el arrastre de 'AlaZ'.

Así queda la tarde de Telecinco desde el próximo lunes:

15:55 horas - 'El verano se mueve' con Ion Aramendi

17:55 horas - 'El diario de Jorge' con Jorge Javier Vázquez

19:00 horas - 'Rueda la letra' con Carlos Sobera

20:00 horas - '¡Allá tú!' con Juanra Bonet

'Rueda la letra' ficha a dos ex rostros de 'Pasapalabra' como concursantes

A falta de conocer todos los detalles de 'Rueda la letra' este jueves, en una presentación a la que acudirá El Televisero, por ahora sabemos que el concurso estará producido por Bulldog TV y contará con Rafa Guardiola, quien fuera director de 'Pasapalabra' en Telecinco, como máximo responsable del formato.

Asimismo, Telecinco ha rescatado a dos históricos rostros del concurso en su etapa en la cadena de Fuencarral para el comienzo de 'Rueda la letra', como hiciera en su día al fichar a Rafa Castaño para 'Agárrate al sillón'. En este caso, Mediaset ha reclutado a Fran González y Lilit Manukyan como primeros participantes que se enfrentarán a 'La Rueda' (el nuevo Rosco) y a todas las pruebas previas.

Tanto Fran González como Lilit Manukyan regresan a Telecinco tras su paso por 'Pasapalabra' y lucharán por llevarse un bote inicial de 200.000 euros, que irá en aumento en cada entrega. Y para conseguirlo contarán con la ayuda de rostros famosos como los actores Miguel Ángel Muñoz e Iván Sánchez, la chef Samantha Vallejo-Nágera y la actriz y modelo Laura Sánchez.