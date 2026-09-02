La inmediata reacción de Beatriz Archidona tras la cancelación de 'De Lunes a Viernes' con pulla en Telecinco

Telecinco sigue inmersa en una crisis de audiencia de la que no consigue salir. Y por ello, este miércoles Mediaset ha vuelto a sorprender a todos con un terremoto de cambios para su day-time y su tarde a partir de la próxima semana con la llegada de 'Rueda la letra' y sobre todo la cancelación de 'De lunes a viernes'. Un adiós completamente inesperado al que ha reaccionado su presentadora, Beatriz Archidona, en directo.

'De lunes a viernes' se despedirá definitivamente este viernes de la programación después de dos meses en emisión y a pesar de que se contaba con que seguiría después del verano. Su hueco lo ocupará el regreso de 'El diario de Jorge' con Jorge Javier Vázquez, que se emitirá de 17:55 a 19:00 horas justo antes de 'Rueda la letra', el nuevo concurso de Carlos Sobera con 'El Rosco' como prueba estelar evitando así su competencia con 'Pasapalabra'.

Este miércoles, 'De lunes a viernes' ha seguido con su emisión en la tarde de Telecinco con total normalidad con los colaboradores abordando las últimas noticias en torno a Isabel Pantoja y su próximo concierto. Y ha sido justo cuando Karmele Marchante, Lydia Lozano y Carlos Corbacho bromeaban con poder ir a ver a la tonadillera y Beatriz Archidona ironizaba con el abrupto adiós del programa.

"El próximo día 12, ella tiene un concierto en La Palma. En ese concierto, podría mandar indirectas a la gente que la critica a través de las letras de sus canciones. A mí me encantaría ir a cubrir ese concierto, a ver qué pasa", ha comentado Karmele Marchante tratando de postularse como corresponsal. Algo a lo que se sumaban después sus compañeros. "La idea ha sido mía, la que quiero ir soy yo", ha recordado la periodista.

Ha sido entonces cuando Beatriz Archidona ha soltado un comentario que ha provocado la risa de sus compañeros. "Mucho se ha hablado… ¿Qué día era, Karmele? ¡A saber dónde estamos nosotros el día 12!", ha soltado la presentadora tratando de contener la risa. Pero al escucharle, ni Sebastián Gallego ni José Antonio León ni Karmele han podido evitar soltar más de una carcajada al ser conscientes de que ese día ya estarán sin trabajo en las tardes de Telecinco.