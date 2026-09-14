Entrevista a Paz Vega sobre su polémica vuelta a 'MasterChef' de RTVE tras su deuda con Hacienda y el ataque de Alba Carrillo: "No la conozco"

'MasterChef' vuelve a reunir a rostros conocidos de la televisión en una edición especial de "Leyendas" en la que concursantes que ya conocen las exigencias del formato se enfrentan de nuevo a los fogones. Entre ellos está Paz Vega, que regresa al talent de cocina ocho años después de su primera participación y reconoce que esta segunda experiencia llegó en un momento especialmente delicado de su vida.
La actriz ha confesado que, antes de aceptar la propuesta, llegó a dudar porque "estaba en un momento complejo" y para afrontar un programa como 'MasterChef' hay que estar "fuerte mentalmente". Sin embargo, terminó encontrando en el concurso algo más que un nuevo reto televisivo: "al principio dudé pero ha sido mi salvación", nos explicaba durante la presentación del programa en el FesTVal 2026, al que El Televisero ha asistido.
Su regreso coincide además con un momento en el que Paz Vega ha vuelto a estar en el foco por su situación con Hacienda y por las críticas que ha recibido públicamente de Alba Carrillo. Preguntada directamente por las palabras de la presentadora y colaboradora, la actriz ha optado por no entrar en la polémica: "Yo prefiero no tener voz porque no lo conozco. Yo hablo de lo que conozco y de quien conozco", ha respondido, marcando distancias con quienes han opinado sobre su caso sin conocerla personalmente.
'Masterchef' es un programa duro donde a veces se sufre, ¿qué os lleva a volver a participar en este concurso?
BIBIANA FERNÁNDEZ - En mi caso, masoquismo. Me gusta mucho sufrir. Entonces, cada vez que me llaman pienso: "Voy a ir a sufrir". Y lo consiguen.
EDU SOTO - Si te llamaran al cabo de tres meses de hacer este programa, pues dices que no, pero habiendo pasado muchos años... Si me hubiesen llamado un año después, probablemente no estaría aquí, pero me han llamado seis años después.
PAZ VEGA - La primera edición en la que participé fue hace ocho años y reconozco que era la primera vez que hacía algo en televisión así y tenía mucho miedo, pero cuando participé vi lo bien que me lo pasé, lo que disfruté, esta familia tan maravillosa que hicimos... me vuelven a llamar y es que no puedo decir que no. Es muy difícil decir que no a 'Masterchef'.
¿Cuál es la mayor diferencia respecto a la primera edición? ¿Estáis ahora más relajados?
BIBIANA FERNÁNDEZ - Yo llevo 70 años sin relajarme, con lo cual tampoco puedo hacer un milagro 'Masterchef'.
EDU SOTO - Yo creo que todos pensábamos: "Todos ya han pasado por esto". Cuando empiezas de cero, tú dices: "Yo soy un tío que controla bien los nervios, llevo años en la tele". Si viene un deportista que nunca ha hecho tele, pues ya le tienes un poquito ganado, ¿no? Pero aquí todos sabíamos ya de qué iba el rollo, todos somos gente televisiva, aquí está todo el mundo ya resabiado. Era más complicado.
¿Qué tal os habéis llevado con vuestros compañeros de edición? ¿Ha habido piques?
EDU SOTO - Una cosa es picarse en el juego y decir: "Yo quiero ganar, yo quiero hacer este plato bien" y otra picarse entre nosotros.
BIBIANA FERNÁNDEZ - El picoteo muchas veces viene del roce, del cansancio, de la fatiga, de los nervios, del reloj que va para atrás. Pero eso no significa que a nivel íntimo pase algo. El grupo, funcionaba como si fuera un campamento. Íbamos juntos para allá, íbamos juntos para acá. Entre eso y el Imserso... Yo estoy más cerca del Imserso que del campamento. Pero era una cosa como a mitad de camino. Y esa idea de caminar todos juntos a mí me gustaba.
¿Cómo ha sido vuestra relación con los jueces ahora que sois "leyenda" de 'Masterchef'?
BIBIANA FERNÁNDEZ - Yo ya me consideraba leyenda en la primera vez que participé (risas). Yo sé hasta cuánto puedo dar. Y si de repente no doy más de sí, no es porque yo no quiera, porque todos queremos ganar. Todos queremos hacerlo bien, después, las capacidades ya son otras cosas. Entonces, no me siento más presionada.
¿Qué compañero os ha sorprendido más?
PAZ VEGA - A mí, todo el mundo, pero porque no la conocía personalmente y me ha encantado conocerla, es a María, a la Mala Rodríguez. Me ha encantado todo el mundo, pero es que ella para mí ha sido un descubrimiento porque era fan, y de repente verla me ha gustado, es tan chula... Es una mala, tan buena... es muy linda.
¿Qué tal habéis visto a Marta Sanahuja, la jueza sustituta de Samantha Vallejo-Nágera?
BIBIANA - Fíjate que yo conozco a Samantha de antes incluso del programa, con lo cual tengo buena relación con ella. Le tengo mucho cariño a Samantha, pero tengo que decir que Marta me ha sorprendido mucho, es más buena que ellos. Y mira que yo por Pepe tengo debilidad. Pero es más buena que ellos.
PAZ VEGA - Uy, Pepe este año está reprimido. Este año no sé qué le pasa a Pepe pero parece que le han cambiado
Paz, el otro día estábamos aquí con Alba Carrillo, que te atacó por tu deuda con Hacienda, ¿qué le contestarías tras lo que dijo sobre ti?
PAZ VEGA - Es que yo prefiero no tener voz porque no lo conozco. Yo hablo de lo que conozco y de quien conozco. Sobre todo cuando uno habla de esa manera tan contundente. Yo, como no la conozco, no hablo. Ella tendrá su opinión en la vida, en política, en sus cosas, y yo la mía me la reservo para mí.
En relación con este tema, ¿creéis que Hacienda tiene unos criterios suficientemente claros a la hora de determinar cómo deben declararse ciertos ingresos o situaciones profesionales? Muchos presentadores y profesionales aseguran que siguen el criterio de sus asesores fiscales y, posteriormente, Hacienda interpreta esas mismas cuestiones de una manera diferente. ¿A qué se debe esta falta de claridad y qué responsabilidad debería asumir cada parte en estos casos?
BIBIANA FERNÁNDEZ - Es que cambiaron las reglas sobre la marcha con carácter retroactivo. Yo presentaba las inspecciones de Hacienda todos los año. Si en algún momento me lo hubieran reclamado, lo hubiera pagado. Y después me costó mucho más, porque una deuda de 400 se convirtió en un millón y pico, con lo cual perdí todas las casas, todo lo que tenía para el día de mañana... pues ahora ya estoy en regreso al futuro. Te quitaban con intereses, con multas, etcétera, etcétera. En cambio, Montoro fíjate que está en juicio porque hizo una trampa a favor de él, y todavía no lo han juzgado. Begoña va a ir a la cárcel, con una prisión revisable, pero Montoro no.
EDU SOTO - De todas maneras, yo hablando por mí, que también he cometido errores, por estos tipos de cosas que no conoces, queda clarísimo que cometas el error que cometas, derecho a trabajar tenemos todos.
BIBIANA - ¿Cómo te crees que lo he pagado? He estado 13 años pagando. Hicieron una ley con carácter retroactivo y pillaron a los pringados. La gente que de verdad tiene dinero, son los que se sacian de forma natural.
EDU SOTO - No había leyes claras. Entonces, ese fue el problema, que no había una cosa de decir: "Tú lo tienes que hacer así". No, eso no existía.
PAZ VEGA - Sobre todo cuando hay tanta gente involucrada. Hablas con mucha gente, con compañeros y a la mitad les ha pasado lo mismo.
EDU SOTO - A la mitad nos ha pasado porque estábamos mal informados y mal asesorados.
BIBIANA FERNÁNDEZ - Igualmente, el derecho a trabajar no se le niega a nadie. Es más, es un derecho que tenemos todos, trabajar, y es más, si de alguna manera podemos solucionar nuestros problemas, los que sean, es trabajando.
¿Cómo lleváis lo de mantener el secreto de lo que ha pasado en la temporada?
BIBIANA FERNÁNDEZ - Cada vez que me dicen algo cambio de conversación.
EDU SOTO - Es que a nosotros tampoco nos interesa porque se pierde todo el interés. Es como si haces una peli y dices: "Al final muero yo". Yo no lo voy a contar, quiero que te enteres viviendo la peli, porque si no te estoy jodiendo la gracia.
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Sobre la firma
Soy Carmen de la Peña, redactora y encargada de redes sociales en El Televisero. Llegué al mundo de la comunicación casi por intuición, pero fue estudiando Comunicación Audiovisual cuando descubrí que mi verdadera pasión estaba en el periodismo, en contar historias y analizarlas con una mirada propia.