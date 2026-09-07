'Sueños de Libertad', avance capítulo 643 del martes 8 de septiembre: Begoña cede al chantaje y la confesión de Claudia en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' está de enhorabuena pues además de poderse disfrutar en Antena 3 y atresplayer así como en Disney+ y Movistar Plus, a partir de ahora también estará disponible en Netflix como ya sucede con sus rivales ('Valle Salvaje' y 'La Promesa') después de la alianza histórica entre la plataforma y Atresmedia.

La serie producida por Diagonal TV se encuentra en un momento crucial en algunas de sus tramas con la enfermedad de Pablo, los problemas entre Marta y Fina por la irrupción de Bianca, el plan de Beatriz para acabar con Begoña y las vicisitudes a las que se enfrentan los De La Reina en la fábrica.

Además, esta semana 'Sueños de libertad' incorpora a su reparto al actor Almagro San Miguel ('La Moderna'). El intérprete que dará vida a Hugo Brossard se une al elenco de esta tercera temporada junto a otros fichajes como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Tasio sigue los consejos de su padre y opta por escribirle una nueva carta a Carmen. Eso sí, no para hacer lo que Damián deseaba que era tratar de recuperarla, sino para recomendarle que haga su vida sin él y poder pasar página. Después se la entrega a Claudia para que se la haga llegar a su amiga y Paula se entera.

Marta descubre que Bianca ha pasado la noche en casa de Fina tras presentarse muy preocupada a primera hora de la mañana en casa de la fotógrafa tras no haber acudido a la reunión. Tras ello, la De La Reina se marcha enfadada. Después Fina intenta disculparse y aclarar las cosas con ella aunque parece ser en balde.

Mabel decide sincerarse con Pablo y le revela que ha roto su relación con Salva. Y Miguel anuncia a su padre que el médico ha decidido darle el alta provocándole gran felicidad y más cuando descubre la sorpresa que le tienen preparada sus hijos con la vuelta de su hermana Soraya. Eso sí Miguel le pide que disimule para evitar que Mabel se lleve un disgusto. Por su lado, Salva no se da por vencido y trata de reconciliarse con Mabel y le pide cenar en un restaurante y aunque tiene muchas dudas, ella termina aceptando la propuesta.

Begoña le habla a Beatriz del chantaje al que está sometiéndola Gabriel y la niñera intenta convencerla para que no acepte y huya como pueda de su marido llegando incluso a animarla para que se vaya del domicilio conyugal. Pero de nada sirve pues Begoña cae en las redes de su marido y le hace una petición a Digna al solicitarle que le devuelva el dinero que le entregó. Después, Andrés termina enterándose.

Con el fin de la huelga de transportistas en Francia, Gabriel recibe órdenes de Brossard para que la producción vuelva a la normalidad. Algo que tranquiliza tanto a Marta como a Tasio. Mientras en la tienda, la venta de los perfumes franceses sigue muy por encima de la de los De La Reina. Paralelamente, Claudia se sincera con Miguel y le revela todos los detalles de su embarazo fallido y que en realidad era Tasio el padre, lo cual deja al doctor sin saber reaccionar.

Finalmente, Andrés se encuentra con Begoña y le revela que sabe lo que ha hablado con Digna y muestra su preocupación por su estado y su cambio de parecer con respecto al dinero. La enfermera termina contándole todo el asunto del chantaje y las fotografías que les hicieron juntos.

Marta y Bianca en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', el regreso de Tasio a casa de los De La Reina provocaba que Damián presionara a su hijo para que encuentre el paradero de su mujer y le exigía que haga lo que sea para convencer a Carmen de que vuelva a casa y retomen su matrimonio. Pero él le dejaba claro que su mujer no quiere perdonarle su escarceo con Paula.

En la tienda, Digna se interesaba por las ventas y Valentina le confirmaba que los perfumes De La Reina siguen teniendo problemas y la mujer aprovechaba para invitar a la dependienta a una cena informal junto a Andrés. Por su parte, Fina empezaba a verse sobrepasada por los plazos para entregar el proyecto a Francesco y su trabajo en la campaña para los perfumes y Marta intentaba ser flexible con ella. Pero después Bianca le seguía presionando para que se centre en Francesco y se olvide de la campaña publicitaria.

Beatriz montaba en cólera tras ver a Gabriel con Begoña en un periódico y le amenazaba con que si él no acaba con su relación, será ella quién acabe con la enfermera. Posteriormente, Digna se enteraba de los problemas de Begoña con Gabriel a través de Julia, que no dudaba en contarle la última discusión que ella misma presenció. Todo mientras Andrés los escuchaba y al ver su reacción, Digna le pedía a su sobrino que no se entrometa en la relación de Begoña con su primo.

Roque hacía una inesperada confesión a Eduardo al revelarle que ha decidido poner en venta la empresa de Federico y utilizar el dinero para poder viajar por el mundo y no desperdiciar su vida siguiendo los pasos de su padre. Además le pedía que le acompañe en sus viajes. Por su parte, Paula empezaba a darse cuenta de que no va a poder disfrutar de su relación con Tasio.

Mabel tiene claro que no quiere volver con Salva. Mientras, el cantinero visitaba a Pablo y optaba por no contarle que ha roto con su hija para no preocuparle. Y Claudia se daba cuenta de que no le reveló a Miguel que el hijo que ella esperaba no era de Mateo sino de Tasio y empezaba a preocuparse por lo que pueda pensar su novio de ella. Por su lado, Valentina le hacía saber a Andrés que necesitan un sitio para poder dar rienda suelta a su pasión y Marta le ofrecía la casa de los montes.

Miguel anunciaba los resultados del tumor de Pablo y le confirmaba que no hay nada que temer porque era benigno, lo cual es una buena noticia para los Salazar. Finalmente, Gabriel, tras la presión de Beatriz, decidía chantajear a Begoña y le exigía que el dinero que le entregó a Digna vuelva a sus cuentas o sino hará públicas sus fotos con Andrés y se las enseñará a Valentina y pueda acabar siendo denunciada por adulterio.