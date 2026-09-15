Javier Ruiz, tras su salto a La Séptima, habla claro sobre su salida de RTVE y señala un "linchamiento" dentro de la corporación

Hace un mes que se confirmó lo que llevaba tiempo rumoreándose: el abandono de Javier Ruiz de RTVE para poner rumbo a La Séptima, la nueva cadena de la TDT que arrancará sus emisiones el próximo 5 de noviembre. Su marcha supuso un auténtico terremoto en la parrilla de la cadena pública, que se decantó por Jesús Cintora como su sustituto al frente de 'Mañaneros 360'.

Ahora, un mes después de que se comunicara su fichaje por La Séptima, el periodista ha visitado el pódcast de Álex Fidalgo, 'Lo que tú digas', donde se ha sincerado sobre el cierre de esta etapa profesional. Javier Ruiz no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de su salida de TVE. Según él, "hay muchos intereses y hay gente a la que, ciertas posiciones editoriales no le han gustado. Es gente más conservadora o más afín a un partido político, en este caso Partido Popular-Vox".

"¿Qué ha pasado? Pues que los que teníamos posiciones más centradas, ni siquiera más a la izquierda, hemos recibido bofetadas por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda, y algunas veces muy injustas. Ellos hablan, por ejemplo, de contenidos que hemos sesgado en una dirección, dicen que hemos criticado al Partido Popular, cierto, pero no recogen cuando hemos criticado al Partido Socialista", lamenta el presentador.

Además, Javier Ruiz confiesa que "nunca he entendido los linchamientos que ha habido hacia mi persona por parte de algunos dentro de TVE cuando yo jamás fui allí a quedarme a vivir. Ha habido gente que se ha encargado de derribarte y derribarte y derribarte y piensas: 'yo estoy de paso, esto es vuestro, si vosotros destrozáis la casa, esta es la casa en la que vais a vivir'".

Javier Ruiz sin filtros acerca de su salida de TVE



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Javier Ruiz sobre el acoso a Sarah Santaolalla: "De las cosas más injustas que he visto"

Pero si alguien ha recibido un acoso brutal esa ha sido su pareja, Sarah Santaolalla. Algo con lo que él se muestra mucho más duro: "El tema de Sarah Santaolalla es de las cosas más injustas que yo he visto. Yo he visto cómo han creado Inteligencia Artificial para desnudarla, cómo la han amenazado de muerte, cómo la han perseguido hasta casa, cómo han ido a buscarla en el trabajo, cómo han estado acosándola en la calle, y ese acoso no es legítimo, ni para ella ni para ningún periodista".

Javier Ruiz tiene claro que "siempre se dispara a mujeres de izquierdas y es absolutamente atroz". Además, recuerda que Sarah Santaolalla llegó "a 'Mañaneros' antes de que llegara yo, antes de que me llamaran a mí, pero cuando yo llego la narrativa es 'tu novio te ha enchufado' y piensas tú eres un hijo de puta. ¿Porqué siempre es la tía sometida a un tío?", se pregunta.

"El problema que tiene la gente que le ataca es que es incapaz de reconocer que Santaolalla funciona y es incapaz de reconocer que una tía puede llegar por sus méritos que no necesita los favores de un tío", asegura Javier Ruiz, que define lo que se está haciendo con la colaboradora como algo "extraordinariamente machista y voluntariamente obtuso, porque la realidad es mucho más dura, la realidad es, es una tía muy joven, muy buena que consigue entrar en los sitios en donde vosotros no entráis y en lugar de justificar lo que está pasando con la envidia, lo justificas con el falso enchufe".

“Siempre se dispara a mujeres de izquierdas”



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Javier Ruiz sobre Vito Quiles: "Es una vergüenza que le llamen a eso periodismo"

El periodista tampoco se muerde la lengua a la hora de hablar sobre el agitador ultraderechista Vito Quiles, el máximo acosador de Sarah Santaolalla: "Es una vergüenza que le llamen a eso periodismo y que lo intenten justificar diciendo que todos somos iguales, que te persigan en la puerta de tu casa, que intenten entrar en tu domicilio. Es absolutamente infame, y creo que eso le va a perseguir".

Además, recuerda unas palabras que dijo hace un tiempo el otro agitador ultra por excelencia en nuestro país: "Yo no comparto absolutamente nada con Bertrand Ndongo, pero dijo 'esto no, hay límites de los que yo me arrepiento. Perseguir a alguien en la puerta de su casa, delante de sus hijos, delante de su familia, este es el límite'".

"Y podríamos decir cualquier cosa, menos que eso es periodismo. Eso es acoso, eso es persecución, eso es intimidación, a mí todo eso ya ni me preocupa, a mí me preocupa una cosa, pagado por un partido, el Partido Popular. ¿Qué hace un partido financiándole? ¿Qué hace un partido invitándole a cerrar campaña electoral? ¿Qué hace un partido legitimándolo? ¿Qué hace un partido lavándole la cara a un agitador, a un fascista? Esto no se puede consentir", sentencia Javier Ruiz.