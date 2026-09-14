'La Promesa', avance capítulo 906 del martes 15 de septiembre en RTVE: La desaparición de Janita y la decisión definitiva de Jacobo

En el capítulo 905 de 'La Promesa', que La 1 emitirá este martes 15 de septiembre, Leocadia acepta ser la madrina de Curro aunque debió ser la primera opción. Se acerca cada vez más a su sueño de ser duquesa: ya se imagina a ella y a Máximo en el altar. Pía descubre que Curro le ha pedido a Leocadia que sea la madrina. No le parece bien, no es buena persona.

Por su lado, Tomasa cambia de actitud: empieza a mostrarse amable ante las cocineras. Julieta averigua por qué nadie acudió a clase: a los alumnos les impone ir al palacio. Adriano previene a Jacobo: si sigue con esa actitud, todos sabrán que pasa algo. Jacobo recapacita y reúne a Martina y Adriano: ¡ha tomado una decisión! Lorenzo y Ciro cobran los primeros beneficios de las licencias. El capitán de la Mata advierte: cuidado con ostentar.

Entre tanto, Samuel y María Fernández confiesan su amor imposible: deben conformarse con la amistad. María trata de tender puentes con Carlo, pero él sigue dolido. La doncella se aterra, Carlo se ha llevado a Janita y no aparecen por ningún lado. ¿Volverá?

Resumen del capítulo 905 de 'La Promesa' emitido este lunes 14 de septiembre

En el último capítulo de 'La Promesa', Curro cede: Pía no será su madrina. Ella explica que llevarle al altar habría parecido una provocación ante los nobles, pero luego confiesa a Ricardo que le habría encantado.

Por su parte, Cristóbal hace oficial la vuelta de las cocineras ante todo el servicio, y Julio pide perdón públicamente. Entre tanto, Julieta espera a la gente del refugio para las clases, pero nadie se presenta. Ciro y Lorenzo se ríen de la iniciativa, pero celebran que esto mantendrá a Manuel y a Julieta distraídos: es bueno para sus planes con las licencias.

Mientras, Martina abre su corazón ante Jacobo: forzando las cosas, jamás podrán ser felices. Pero él no da muestras de empatía. La muchacha llora con Adriano, no hay manera de ablandar a Jacobo...

Manuel asegura a María que La Promesa es su casa, no los va a echar. La doncella se lo cuenta a Carlo, pueden estar tranquilos, pero él está muy dolido. María termina confesando a Samuel la razón por la que no se casó: su corazón le pertenece a él. Curro pide a Leocadia que sea su madrina y ella lo fulmina con la mirada. ¿Qué responderá?