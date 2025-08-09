'El Chiringuito' de Josep Pedrerol ya tiene fecha de vuelta con su nueva temporada y es inminente

'El Chiringuito de Jugones' se reencontrará con su audiencia de las madrugadas de MEGA mucho antes que otros espacios televisivos que aún disfrutan de sus vacaciones. Josep Pedrerol y su equipo arrancarán su nueva temporada en el canal temático el próximo lunes 11 de agosto a partir de las 00:00 horas para repasar toda la actualidad del fútbol.

Como cada verano, el magacín deportivo, que también puede seguirse fuera de España a través de Antena 3 Internacional y la versión internacional de Atresplayer, ha vivido un descanso vacacional más corto que el resto de programas. En este caso, el equipo del programa ha vivido menos de un mes de parón entre temporada y temporada, ya que se despidieron de la audiencia el pasado domingo 13 de julio.

'El Chiringuito de Jugones' regresa así este lunes 11 de agosto para repasar la última hora del mercado de fichajes, los movimientos de jugadores entre equipos y todo los detalles de la pretemporada de los equipos españoles de cara al curso futbolístico 2025/2026. En su semana de regreso, Josep Pedrerol y sus colaboradores analizarán en profundidad el esperado partido de la Supercopa entre el PSG y el Chelsea del próximo miércoles 13.

A su vez, llegan justo a tiempo para comentar el pistoletazo de salida de la nueva temporada liguera, que quedará inaugurada con el encuentro entre el Girona y el Rayo Vallecano del viernes 15 de agosto. Y como suele ser habitual, el espacio de MEGA arrancará a las 23:45 horas con el avance de 'La cuenta atrás' antes de iniciar su emisión a las 00:00 con Pedrerol y el resto de colaboradores.

Las redes sociales de 'El Chiringuito de Jugones' seguirán jugando un papel muy importante en esta nueva temporada, pues el espacio de Josep Pedrerol seguirá ofreciendo 'El Chiringuito Inside' a través de Youtube, Meta, Kick y Twitch. Además, inician una nueva etapa conservando su liderazgo como el programa de mayor éxito de la televisión temática y la tertulia deportiva líder.

Pedrerol y su equipo despidieron la última temporada promediando un 4% de cuota de pantalla y 172.000 seguidores de media, con más de 600.000 espectadores únicos. Su emisión más seguida del último curso tuvo lugar el 26 de octubre, cuando registraron 427.000 espectadores. Sin embargo, su mayor cuota de pantalla no llegó hasta el 6 de mayo con un 8.9% de share.