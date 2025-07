'De Viernes' provoca una polémica a Telecinco: Miriam Sánchez anuncia acciones legales por la entrevista a Pipi Estrada

Pipi Estrada ha vuelto a sentarse en un plató de televisión para hablar de Miriam Sánchez. Lo ha hecho este 18 de julio en '¡De viernes!', donde ha hablado nuevamente sobre los problemas de salud mental de la madre de su hija pequeña. Unas declaraciones que han hecho explotar a su expareja quien, harta de estar callada, ha roto su silencio en redes sociales.

Según el periodista deportivo, el inicio de la depresión de Miriam Sánchez comenzó cuando finalizó 'Mujeres y Hombres y Viceversa': "En 'Supervivientes' estaba muy feliz, brillaba con luz propia, pero de repente entró en tristeza". Fue después de su salida del programa que conducía Emma García en Telecinco cuando todo se precipitó: "Se encerró y ahí empezó una depresión: no quiere saber nada de televisión, de mucha gente, de vida social…".

"Se me enciende la luz de alarma cuando veo un cambio físico, es otra persona, y por el entorno veo que tenía un problema que va aumentando", comenta Pipi Estrada. Además, el colaborador también ha asegurado que en varias ocasiones le ha dicho de volver juntos a la televisión, pero ella se ha negado: "Tú le hablas de la televisión y es su enemigo. Cuando vives bunkerizada, las consecuencias son impredecibles".

Miriam Sánchez explota contra Telecinco y contra Pipi Estrada

Esta entrevista de su expareja en '¡De viernes!' ha provocado el enfado monumental de Miriam Sánchez, quien, tras muchos años callada, ha roto su silencio para lanzar una grave acusación contra el padre de su hija. "Vuelve Pipi Estrada enfermo mental y adicto a la tele. A intentar destrozarme de nuevo. Estoy cansada. Esto es supervivencia", ha empezado diciendo en su perfil de X.

"Voy a denunciar a la cadena con carácter retroactivo"

La exactriz de cine para adultos acusa al colaborador de no dejarla ser anónima, como es su deseo: "He sufrido malos tratos y mi hija también. Ambas queríamos ser anónimas y no nos deja". En otro tuit deja claro que "no tenemos contacto ni mi hija ni yo con este psicópata enfermo desde hace años. Y no es que sea enemigo, es que me ha jodido la vida".

"Necesito ayuda. Alguien me puede ayudar a parar a este hombre. Yo no puedo!!", pidió desesperada en otro tuit. El último mensaje sobre el tema que dejo en X fue para agradecer a sus seguidores el apoyo recibido. Además, asegura que emprenderá acciones legales contra Telecinco: "Me marcho, gracias a todos. Evidentemente con mucha ansiedad y no sé que hubiera sido sin vuestro apoyo. Voy a denunciar a la cadena con carácter retroactivo".