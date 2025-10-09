Juanra Bonet dice adiós a 'La Voz Kids' y Antena 3 ya tiene a su sustituto para la próxima edición

La próxima edición de 'La Voz Kids' en 2026 llegará cargada de novedades en su plantilla, comenzando por la salida de Juanra Bonet del talent tras seis años formando tándem con Eva González. Y es que, la visita de Ana Mena a 'El Hormiguero' de este miércoles confirmó inesperadamente la sustitución del catalán en el formato mientras se sinceraba sobre su estreno como coach.

Hasta el momento, el presentador de 'Quién quiere ser millonario' era el encargado de charlar con los más pequeños entre bastidores y acompañarlos durante los encuentros con sus familias entre actuación y actuación en el concurso de Antena 3. Así lo ha sido desde su fichaje en 2019, pero su hueco será ocupado por un habitual de 'El Hormiguero', noticia que se confirmó este miércoles en el programa de las hormigas.

"No sé si se puede decir, pero soy el nuevo fichaje de 'La Voz Kids", anunció el Monaguillo en el espacio de Pablo Motos tras encontrarse con Ana Mena, que se estrenará como coach en la próxima temporada del formato en 2026. La intérprete se unirá al equipo de asesores conformado por Luis Fonsi, que se estrena también en la versión de niños, Edurne y Antonio Orozco, que regresa a su puesto tras años.

El Monaguillo confirma su fichaje en 'La Voz Kids', ocupando el puesto de Juanra Bonet

Así, el humorista, que colabora cada lunes en la mesa de humor de 'El Hormiguero' no dudaba en ofrecer más detalles sobre su fichaje en 'La Voz Kids', confirmando que ocupará el puesto de Juanra Bonet. "Estoy con los niños, dándoles el paso a subir al escenario. Estoy antes con ellos para quitarles los nervios, para jugar, los recibo…", aseguró el andaluz.

"Cuando salen tristes les digo: 'Esto no ha hecho más que empezar, el mundo te espera con los brazos abiertos", explicó el cómico tras confirmar en primicia en el programa de las hormigas uno de los principales cambios en esta nueva edición del formato. Cabe recordar que el talent se encuentra aún en proceso de grabación de las entregas que podremos ver el próximo año, motivo por el cuál tal vez Bonet no se ha pronunciado aún sobre su salida.

Juanra Bonet continuará ligado a Atresmedia a través de 'Juego de pelotas', el concurso que presenta actualmente en las noches de los miércoles de Antena 3. Y aunque por el momento no cuenta con ningún nuevo proyecto en el horizonte, el presentador se ha convertido en uno de los rostros del grupo por excelencia con formatos como '¡Boom!', 'Traitors España', 'El círculo de los famosos' o '¿Quién quiere ser millonario' además de haber concursado en 'Tu cara me suena'.