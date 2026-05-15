Lista de imitaciones de la Gala 5 de 'Tu cara me suena 13': Actuaciones y artistas de hoy, viernes 15 de mayo en Antena 3

'Tu cara me suena' vivió en su anterior gala el pasado viernes la coronación de J Kbello, que firmó su segunda victoria de la edición gracias a su impecable número como Carín León y Maluma con la ayuda de Lucas Curotto. El segundo puesto quedó reservado para María Parrado, que consiguió recuperarse de su caída del ranking con su sobrecogedora imitación de Rocío Durcal, mientras que el bronce acabó en manos de Cristina Castaño, que volvió a brillar como Maggie Reilly.
Una vez se conoció la clasificación que lidera por el momento J Kbello, los nueve concursantes de 'Tu cara me suena 13' pasaron por el pulsador para conocer a qué artistas tendrán que imitar este viernes, 15 de mayo en la quinta gala del programa de Antena 3.
Esta semana vendrá cargada de grandes artistas y números de infarto. Desde María Parrado, que tendrá que encarnar sobre el escenario el universo de k-pop de las Huntrix, pasando por Cristina Castaño siendo Rigoberta Bandini o Leonor Lavado teniendo la ayuda para ser Norma Duval.
- Jesulín de Ubrique: Chayanne, "Torero"
- Sole Giménez: Blondie, "Maria"
- J Kbello: Sergio Dalma, "Esa chica es mía"
- Cristina Castaño: Rigoberta Bandini, "El amor"
- Aníbal Gómez: Georgie Dann, "Brasil Meu Carnaval"
- Paula Koops: Nathy Peluso, "Erotika"
- Martín Savi: Gente de Zona & Marc Anthony, "La Gozadera" (Original y copia)
- María Parrado: HUNTR/X, "Golden"
- Leonor Lavado: Norma Duval, "Mon truc en plumes" (Training VIP)
- Mayo: Falete, "Señora"
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Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.