Qué invitados van hoy, martes 19 de mayo a 'La Revuelta', el programa de David Broncano en RTVE

Tras arrancar la semana con la visita de Ronald Araújo, 'La Revuelta' regresa este martes con más sorpresa. David Broncano recibió por primera vez a la estrella del FC Barcelona para repasar todos sus éxitos con el equipo azulgrana desde su fichaje en 2018 además de su exitosa carrera en el mundo del fútbol a nivel internacional.

La visita del futbolista uruguayo al espacio de TVE se tradujo este lunes en un 10.8% de share y 1.318.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió un 14.4% de share y 1.757.000 espectadores gracias a la visita de Roberto Leal. Por su parte, 'First Dates' se conformó con un 9.6% de cuota de pantalla y 1.176.000 espectadores en Telecinco.

Mercedes Milá, la invitada de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero qué invitado visita hoy, martes 19 de mayo 'La Revuelta'? 'El Hormiguero' recibirá por primera vez a Marcos Llorente, que acudirá al espacio de Antena 3 para repasar su trayectoria deportiva, sus logros con el Atlético de Madrid así como sus mejores vivencias y anécdotas más desconocidas. Por su parte, David Broncano recibirá por primera vez a Mercedes Milá

La periodista y presentadora acudirá por primera vez al espacio de David Broncano este martes para desvelar todos los detalles de 'Me meto en un jardín', su nuevo espacio de entrevistas en La 2. Este nuevo proyecto supone el regreso de la presentadora a RTVE años después de 'No sé de qué me hablas', el formato que condujo junto a Inés Hernand.

En este nuevo espacio, la antigua presentadora de 'Gran Hermano' entrevistará a personajes públicos en distintos jardines a los que llegará tras un viaje en caravana junto al invitado. Así, la invitada de este martes de 'La Revuelta' se "meterá en un jardín" junto a nombres como Marc Giró, Almudena Ariza, Miguel Ángel Revilla, Óscar Campos, David Uclés o Lucía Dominguín entre otros.