Netflix revela los seis aclamados actores que protagonizarán su miniserie sobre el caso Marta del Castillo

A comienzos del 2026, cuando se cumplieron 17 años de su desaparición y asesinato, Netflix anunció que iba a producir una miniserie de ficción sobre Marta del Castillo, el caso que conmocionó a la sociedad española en 2009. Un proyecto producido por Bambú Producciones ('La Promesa', 'Valle Salvaje' o 'El Caso Asunta') que cuenta con el apoyo total de la familia de Marta.

Y este martes, 21 de abril, la plataforma ha desvelado el título de esa serie y el reparto principal, que aún estaban por determinar. La miniserie se llamará 'En el nombre de Marta' y estará protagonizada por Blanca Portillo, Vicente Romero, Verónica Sánchez, María León, Paco Tous y Hugo Welzel.

Un elenco artístico de excepción que ha comenzado ya el rodaje en Sevilla, provincia en la que sucedieron los hechos. Vicente Romero y Verónica Sánchez interpretarán a los padres de Marta (Eva Casanueva y Antonio del Castillo) como así se ha podido ver en la primera imagen que ha distribuido Netflix a la prensa.

A lo largo de seis capítulos, 'En el nombre de Marta', que está creada y escrita por Ramón Campos, Gema R. Neira, Salvador S. Molina, Curro Serrano y David Orea Arribas y dirigida por Carlos Sedes, Laura Alvea y José Ortuño, reconstruirá de forma "minuciosa y respetuosa" todo lo sucedido desde el día de la desaparición: las primeras investigaciones, los cambios de versión de Miguel Carcaño y sus cómplices, el juicio mediático y la búsqueda incesante del cuerpo, aún desaparecido.

La nueva producción de Netflix también abordará la lucha pública de la familia por no permitir que el caso quede impune, cómo los medios de comunicación alimentaron la tensión social que se originó y cómo la ciudadanía convirtió el nombre de Marta del Castillo en un auténtico símbolo.

Sinopsis de 'En el nombre de Marta'

El 24 de enero de 2009, Marta del Castillo, una joven sevillana de 17 años, desaparece tras salir de casa para encontrarse con Miguel Carcaño. En pocas horas, lo que parecía una escapada adolescente se convierte en una tragedia nacional.

Lo que sigue es una pesadilla para su familia: versiones contradictorias, confesiones falsas, un cuerpo que nunca aparece y una justicia que, a pesar de las condenas, nunca logra ofrecer consuelo; narrándose los hechos reales del caso y el impacto devastador que generaron en quienes buscan la verdad cueste lo que cueste.

Bambú Producciones continúa su gran apuesta por el true crime

Con esta miniserie, Ramón Campos, el productor ejecutivo de Bambú, se confirma como el 'rey' de la crónica negra, pues también es responsable de 'La viuda negra', largometraje sobre el crimen de Patraix o 'El caso Alcàsser'. Dos títulos que se encuentran en el catálogo de Netflix.

Por último, esta próxima adaptación del caso Marta del Castillo a la ficción se añadirá a la serie documental '¿Dónde está Marta?' que el gigante de streaming lanzó en 2021 y que estuvo a cargo de Cuarzo Producciones. Se trató de una docuserie de 3 capítulos sobre los pormenores del caso, con presencia de los protagonistas e incluso de alguno de los acusados. Barrió en audiencia y traspasó fronteras. Por supuesto, sigue estando disponible en la plataforma bajo demanda.