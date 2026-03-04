El inesperado alegato de despedida de Jorge Javier Vázquez en Telecinco dirigido a Sonsoles Ónega

Este miércoles está siendo un día para recordar y reconocer todo lo que hizo Fernando Ónega por el periodismo en España y para mostrar todo su cariño a sus hijas Sonsoles y Cristina. Y uno de los últimos en hacerlo ha sido Jorge Javier Vázquez, que no ha dudado en dirigirse desde Telecinco a la que fue su compañera de cadena durante años.

Así, al igual que han hecho otros compañeros como Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat en sus respectivos programas, Jorge Javier Vázquez ha querido dirigirse a su compañera justo al acabar 'El diario de Jorge' y mandarle un emotivo mensaje tanto a ella como a su hermana Cristina y el resto de la familia.

"Antes de decir adiós, quiero, bueno el equipo de este programa quiere enviarle a Sonsoles Ónega, a nuestra compañera Sonsoles Ónega, todo el cariño del mundo. Como todo el mundo sabe ayer falleció su padre Fernando Ónega", empezaba diciendo el presentador.

"Desde aquí, Sonsoles, un beso muy fuerte. Y desde luego te lo he puesto esta mañana en un mensaje, debe ser una satisfacción en estos momentos ver la cantidad de cariño y reconocimiento que estáis recibiendo por la figura de tu padre tanto tú como tu hermana Cristina. Un beso muy fuerte Sonsoles y hasta pronto", terminaba diciendo Jorge Javier Vázquez en un cariñoso gesto hacia su compañera.

Joaquín Prat también envía un cariñoso mensaje a Sonsoles Ónega

El cariñoso arranque de Joaquín Prat por Fernando Ónega

Jorge Javier Vázquez se dirigía así a su compañera Sonsoles Ónega con la que siempre ha demostrado tener un cariño especial. Lo hacía después de que previamente en 'El tiempo justo', Joaquín Prat también le dedicara unas emotivas palabras a Fernando Ónega y a su amiga, Sonsoles.

"Muy buenas tardes, bienvenidos a 'El tiempo justo'. Ayer murió Fernando Ónega, un referente del periodismo en esta España tan querida por todos nosotros. Era un maestro del periodismo aunque seguramente él no se identificaría como un maestro de la profesión, su modestia le impedía colgarse ese título. Pero sí, si lo era. Desde aquí, todos los que hacemos 'El tiempo justo', le queremos mandar un fortísimo abrazo y nuestro pésame más sentido y sincero a toda su familia, a Ángela, su viuda; a sus hijos Cristina, Sonsoles y Fernando", empezaba señalando el presentador.