Massiel paraliza 'YAS verano' y obliga a cambiar lo que se ha visto en pantalla tras su firme queja

'YAS Verano' se centraba este martes en el fallecimiento del músico y cantante Manolo de la Calva, que ha muerto a los 88 años. El magacín conducido por Pepa Romero se centraba así en hablar a lo largo de la tarde con famosos cercanos al que fue integrante del Dúo Dinámico. Pero cuando han conectado vía telefónica con Massiel, el equipo del programa no estaba preparado para la rotunda queja que la cantante les iba a lanzar, sin posible réplica.

María del Monte, la cantante Jeanette e incluso la hija del fallecido, Vicky de la Calva, son algunos de los rostros que han conectado a lo largo de la tarde con el espacio de Antena 3 para rendir homenaje al músico. Y aunque en un primer momento, cuando la ganadora de Eurovisión ha entrado en directo con Pepa Romero, ha comenzado hablando de su relación con el cantante, la conversación ha dado un giro inesperado.

Todo ha ocurrido cuando Massiel se ha dado cuenta de la imagen que estaban usando en las pantallas de plató durante su intervención. "Oye, pon otra foto que en esa estoy horrorosa", ha espetado rápidamente la cantante mientras la presentadora de 'YAS Verano' pedía al equipo de realización que utilizasen otra imagen de la artista.

Massiel se revuelve contra la imagen de ella escogida en 'YAS Verano' y exige que la cambien

Pepa Romero en 'YAS Verano' al teléfono con Massiel

"Massiel, pero tú estás siempre guapísima", señalaba Pepa Romero en un intento de calmar sus exigencias, pero la intérprete no ha dudado en dejar claro su descontento con la fotografía escogida. "Ya me he visto bastante fea después de la operación. Buscad otra en el archivo o buscad otra del programa de Sonsoles", ha sentenciado la invitada a modo de exigencia.

Tras dejar claro que no pensaba someter a debate si podían continuar mostrando la imagen o no, 'YAS Verano' reemplazaba la fotografía por una serie de instantáneas de Massiel junto al Dúo Dinámico cuando eran jóvenes, ante lo que la artista no ha parecido tener queja. "Seguro que a Manolo no le gustaría que estuviésemos tristes", ha señalado la cantante durante su intervención.