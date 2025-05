La controvertida respuesta de Massiel a la polémica de Eurovisión y lo sucedido con Melody

Ha pasado una semana desde que Melody volvió a pegarse un batacazo en Eurovisión al quedar en el antepenúltimo puesto tras solo obtener 27 puntos del jurado y 10 del televoto. La sevillana ha estado en boca de todos durante esta semana y la última en pronunciarse ha sido Massiel.

Cabe recordar que la que fuera ganadora de Eurovisión 1968 fue de las primeras en apoyar a Melody tras su victoria en el Benidorm Fest. Así, Massiel no dudó en asegurar que "Esa diva" era un tema "muy comercial" en su entrevista en 'De Viernes' en la que habló del cáncer que padece.

Ahora que Melody ha vuelto a revivir la pesadilla de muchos de los representantes españoles al volverse con pocos votos, Massiel ha vuelto a pronunciarse sobre la de Dos Hermanas aunque ha preferido no mojarse en la polémica que se ha generado por la participación de Israel y el televoto.

"No tengo ni idea", respondía a las preguntas de una reportera de GTres al preguntarle por todo lo que se ha liado con Israel y el televoto después de que RTVE y otros tantos países hayan pedido un debate sobre el voto del público de cara a la próxima edición.

"Pero me gusta mucho Melody", volvía a decir la Tanqueta de Leganitos dejando claro que es gran fan de nuestra representante. Pero cuando la reportera volvía a preguntarle si creía que lo que había pasado con el comunicado de RTVE apoyando a Palestina podría haberle perjudicado, Massiel volvía a hacer oídos sordos.

Así, Massiel era rotunda al cortar a la reportera. "No me metas en eso", repetía. Tras ello, la artista que está ahora de actualidad por el estreno de 'La, la, la. La canción', la serie de Movistar Plus+ sobre la canción con la que ella ganó Eurovisión, volvía a desearle un buen futuro a Melody. "Tiene una gran carrera y la va a seguir teniendo", recalcaba.