Massiel no se reprime este hachazo a 'La Familia de la Tele' delante de Sonsoles Ónega en Antena 3

Este martes, Sonsoles Ónega recibía en el plató de 'Y ahora Sonsoles' a Massiel. La cantante visitaba el programa de Antena 3 tras recibir una de las medallas del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid y tras confesar hace unos meses en 'De Viernes' que padece un cáncer.

Así, Sonsoles Ónega entrevistaba a Massiel y hacía un repaso a su larga trayectoria desde sus inicios pasando por cuando ganó Eurovisión con el "La, la, la" que tendría que haber cantado Joan Manuel Serrat hasta su vida más personal con sus parejas y su hijo Aitor.

Tras la emisión de un vídeo en el que Massiel hablaba y defendía el divorcio en España, el micrófono abierto pillaba a la cantante diciéndole a Sonsoles Ónega que podía quedarse un rato más. "Venga te hago un ratito más", soltaba. "Eso es que está a gusto la señora", apostillaba Sonsoles.

"Pero esto es como un A fondo de Soler Serrano", comentaba la invitada. "Es que esto es un homenaje, teníamos muchas ganas de tenerte", aseveraba Sonsoles. "¿No te estaré haciendo yo el homenaje a ti?", le soltaba Massiel sin cortarse. "No, te digo una cosa, a mí me estás honrando y a los espectadores de este programa también", le contestaba la presentadora de 'Y ahora Sonsoles'.

"Yo lo que quiero es que tus espectadores disfruten con el programa tuyo porque es tuyo no mío", incidía Massiel. "Y yo quiero que tú disfrutes también. A sí que cuando quieras dejarlo lo dejamos", respondía Sonsoles. "Como estás muy guapa, si me prometes que te vas a poner menos laca y que de vez en cuando te haces así en el moño te doy diez minutos más", añadía la cantante.

El dardazo de Massiel a 'La familia de la tele' con Sonsoles Ónega

Tras ello, Sonsoles Ónega reconocía que se ponía muy nerviosa cuando recibía en su programa a gente con larga trayectoria. "Yo enfrentarme a una mujer como tu que he admirado toda mi puñetera vida", trataba de decirle. "Muchas gracias, así te quiero ver", le respondía la invitada. "Hombre joder es que es verdad", soltaba la presentadora.

"Esta es la Sonsoles que yo quería ver, es que tiene que venir gente que saque lo mejor de ti", le reconocía Massiel. "No, yo quiero sacar porque sois ejemplo y de verdad la tele, ¿qué es? un espejo", destacaba Sonsoles. "La tele es comunicación, la tele no son jolgorios ni carrozas ni falsos halagos, la tele es que cuando tú miras a esa cámara el corazón se le sale a la gente y llore contigo y vibre contigo, por eso no hay ni que llevar laca ni nada que da lo mismo", sentenciaba Massiel en lo que era una clara pulla a 'La familia de la tele' tras el gran desfile con el que arrancó en TVE.