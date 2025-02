Massiel ridiculiza a Patricia Pérez en su entrevista en 'De Viernes' y se planta ante su pregunta

Tras ser la protagonista del scoop de la semana pasada y conmocionar a todos al anunciar que padece un cáncer de pulmón, Massiel se sentaba este viernes en el plató de 'De Viernes' para contar cómo se encuentra y cómo ha afrontado su enfermedad. Y durante la entrevista, la cantante no tuvo reparos en burlarse de la forma de hablar de Patricia Pérez.

Massiel relató cómo ella cree que somatizó el cáncer que tenía su hermano y terminó padeciéndolo ella. "La mente es tan fuerte que yo lo somaticé, empecé a obsesionarme y somaticé el cáncer de mi hermano. Empecé a sentirme muy, muy mal y dije ‘miradme todo’ porque no es normal que tenga como pulmonía cada tres días", aseguraba.

La cantante no dudó en contar lo mal que lo ha pasado estos meses. "Ahora yo he pasado la quimio, que es tremendo, te cabreas con el mundo y con la vida. Yo el no tener agilidad y no poder mover las piernas como las movía me siento fatal", explicaba ante los colaboradores de 'De Viernes'. "Estoy con la ‘inmuno’ y ahora hay muchas más probabilidades para que el bicho, que es un okupa, no te inunde", añadía tratando de ser positiva.

Pero 'De Viernes' quiso tocar otros asuntos de su vida más allá de la enfermedad. Uno de ellos fue su paso por Eurovisión y además Massiel aprovechó para decir lo que piensa de Melody y su canción para Eurovisión 2025 tras ganar el Benidorm Fest.

Massiel imita a Patricia Pérez y su forma de hablar: "¿Por qué me haces la burla?

Y hacia el final de la entrevista, el programa quiso hablar de los amores de Massiel. Y fue ahí cuando Patricia Pérez quiso indagar. "¿Massiel tu a tus nietos mayores les has contado realmente quién ha sido el amor de tu vida?", le preguntaba la colaboradora provocando que la cantante pusiera caras y terminara burlándose de su entrevistadora.

"Claro, es que a mí me gustaría saberlo", aseveraba Patricia Pérez. "Pues no te lo voy a contar", le replicaba Massiel. "¿Pero por qué no nos lo quieres contar?", cuestionaba la colaboradora. "Pues porque noooo", respondía la invitada imitando la forma ñoña de hablar de Patricia.

𝗟𝗼𝘀 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲𝘀 𝗮𝗺𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗶𝗲𝗹 💘



Patricia Pérez indaga en la vida sentimental de la cantante y le pregunta quién ha sido su gran amor.



¿La reacción de Massiel? 🙄😂



🪩 #DeViernes

🔮 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/2ZKImjF4Xs — De viernes (@deviernestv) February 14, 2025

Pero Patricia Pérez no se daba por vencida e insistía en saber más cosas sobre la vida íntima de la cantante. "Pero has vivido el amor de verdad, has estado enamorada", soltaba la colaboradora. "Sí, cariño", le contestaba ella.

"¿Pero por qué me haces así la burla?", le espetaba Patricia. "Porque me hace mucha gracia tu expresión corporal, ¿tú no has estado enamorada? Yo he estado muy enamorada, me han hecho sufrir mucho, pero no te lo voy a contar hoy", terminaba diciendo Massiel imitando de nuevo sus gestos y su manera de hablar. "No, si ya no te lo voy a preguntar más, yo solo pregunto las cosas una vez", contestaba Patricia.