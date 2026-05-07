Iñaki Gabilondo dedica estas atronadoras palabras a quienes blanquean el franquismo ante Aimar Bretos en La Sexta

La Sexta ha emitido este miércoles, 6 de mayo, una nueva entrega de 'La Noche de Aimar'. En esta ocasión, han sido el periodista Iñaki Gabilondo y la actriz Belén Rueda quienes se han sentado frente a Aimar Bretos para sincerarse sobre diversos aspectos de sus vidas.

Iñaki Gabilondo se define a sí mismo como un "testigo privilegiado" de la historia reciente de España. Tal y como ha recordado durante la entrevista, ha vivido de primera mano algunos de los episodios más trascendentales de nuestro país: "Cuando Franco murió yo tenían 36 años y tres hijos. Esa etapa me la sé bien". También vivió un hito como fue el intento de golpe de estado del 23F, que "vivió sin saber cuál sería el desenlace".

En el ámbito de la cultura, presenció la irrupción de The Beatles, a los que, bromea, supo ver potencial desde sus inicios: "He visto muchos acontecimientos cuando estaban en fase de construcción. Y con el paso del tiempo me siento bastante satisfecho de cómo me posicioné ante ellos". Del mismo modo que "confió en el talento de lo Beatles desde sus primeras etapas", confiesa que "no le gustó ETA desde el principio": "Así que sí, soy un testigo privilegiado".

Iñaki Gabilondo manda un mensaje a quienes blanquean el franquismo

En un momento de la charla, Aimar Bretos ha preguntado a Iñaki Gabilondo qué siente al escuchar el término "dictadura para referirse al gobierno de hoy". Muy sincero, el periodista ha reconocido que "me pongo nervioso y me enfado. Me horroriza que se esté blanqueando la dictadura". "Cuando Franco murió yo era director de Radio Sevilla, ya era un adulto con hijos. No se puede jugar con eso".

Además, recuerda, sobre todo a los más jóvenes que "una dictadura es no poder leer un libro que quieres leer, ni ver la película que quieres ver, ni reunirte con quien deseas, ni decir lo que quieres decir. No puedes tener la identidad que quieres tener, ni religiosa ni sexual. No aguantarías quince días. Eso es una dictadura".

"Y una cosa que la gente olvida. Franco se murió en noviembre del 75, hasta el año 77 la radio tenía la obligación de conectar con Radio Nacional de España a las 14.30 y a las 22.00 de la noche para poder dar información. O sea que, no juguemos con eso", pronuncia rotundamente Iñaki Gabilondo.

Las palabras del veterano periodista sobre el franquismo difundidas por la cuenta del programa de Atresmedia en X se están compartiendo masivamente en las últimas horas, con comentarios como "Siempre es muy estimulante escuchar las reflexiones de Gabilondo"; "qué aprendizaje es escucharlo" o "hay que escuchar", han sentenciado los usuarios de la red social.