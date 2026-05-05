El periodista Iñaki Gabilondo salta a la pantalla de La Sexta de la mano de este nuevo programa de Atresmedia

'La Noche de Aimar', el programa de Aimar Bretos que ha supuesto su salto televisivo, recibe este miércoles 6 de mayo, en su segunda entrega en el prime time de La Sexta, al periodista y comunicador Iñaki Gabilondo y a la actriz Belén Rueda.

Dos grandes invitados que acudirán a plató para conversar junto al periodista donostiarra sobre la muerte de un ser querido, el miedo, los golpes de la vida y también sobre la amistad, el ego, los hijos, el acoso sexual o la creciente crispación en España.

Además, en esta segunda semana en antena en el canal de Atresmedia, Aimar Bretos invitará al sacerdote Jesús Sánchez Adalid para charlar sobre su profesión con el filósofo David Pastor Vico, la escritora Nativel Preciado y la reportera y colaboradora Thais Villas.

Sánchez Adalid, antes de ordenarse sacerdote y ejercer en una localidad extremeña, fue uno de los jueces más jóvenes de España y es uno de los autores de novela histórica más leído y premiado de nuestro país; por lo que su historia es muy interesante.

Con este lujoso plantel de invitados, encabezado por un célebre de la radio y la televisión como Iñaki Gabilondo, 'La noche de Aimar' buscará impulsar sus datos de audiencia y mejorar el escueto 4% de share (274.000 espectadores) que registró el debut de la semana anterior.

'La Noche de Aimar' es un programa semanal de entrevistas en el que Aimar Bretos traslada a la pequeña pantalla la esencia y la personalidad propia que le han convertido en uno de los periodistas más aclamados y reconocidos del panorama actual.

Cada semana, Bretos recibe a invitados de primer nivel de diferentes ámbitos, con los que profundiza en aspectos clave de su trayectoria, de su carrera o de la actualidad. Además, el programa da voz a personalidades desconocidas que tengan algo que aportar y de las que podamos aprender.