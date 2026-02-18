Fer Castro desaparece de 'Saber y ganar' sin previo aviso y Jordi Hurtado tiene que dar explicaciones en RTVE

'Saber y ganar' ha paralizado su competición habitual este mes de febrero con motivo del su 29º aniversario. Y en su lugar, el longevo concurso de La 2 ha iniciado una liga especial conformada por los concursantes que alcanzaron la categoría de 'Magnífico' en 2025, es decir, los perfiles más brillantes. Sin embargo, la competición por convertirse en 'Supermagnífico' en estas jornadas extraordinarias ha venido acompañada de una sonada baja: la de Fer Castro.

También conocido por su paso por 'Pasapalabra', el joven se convirtió en uno de los concursantes más destacados de la pasada temporada, sobrepasando la marca de 100 entregas en el concurso conducido por Jordi Hurtado, que ha sido precisamente el encargado de trasladar a la audiencia los motivos de su sonada baja tras presentar el panel de 'Magníficos' que competirán este mes.

Jordi Hurtado aclara por qué Fer Castro no participará como 'Magnífico' en 'Saber y ganar'

"Jordi Fontova está aquí porque hay que aclarar que Fer Castro no está porque así lo ha decidido. No está aquí por razones personales. En su lugar hemos invitado a Fontova, para que así sean nueve participantes, tres equipos de tres siempre cada día en el programa", ha aclarado el presentador de 'Saber y ganar', destapando el motivo por el que el joven se cae de la carrera por convertirse en 'Súper magnífico', un título que le permitiría regresar a la competición diaria.

📢 Resolvemos las dudas de por qué los concursantes definitivos de esta edición de los 'Magníficos' son estos nueve. Jordi Hurtado nos lo explica: los hay que no han podido venir y otros que no pudieron hacerlo antes, con lo que se les guardó la plaza. #SaberyGanar pic.twitter.com/QhefIHLXI2 — Saber y Ganar (@SaberyGanar_TVE) February 16, 2026

Así, el veterano presentador ha dejado claro que su ausencia en el concurso no responde a ninguna decisión interna del programa o incompatibilidades con el concursante más allá de su desinterés en regresar al espacio de TVE. Por lo que el nuevo favorito para hacerse con el título en estas emisiones especiales, que tienen lugar a las 15:30 horas desde el pasado 16 de febrero en La 2, es sin duda Ángel Chacón, el otro único 'Magnífico' que superó la friolera de 100 entregas en el programa.

Con Fer Castro fuera de juego, serán Rubén Fernández, Isabel González, Emma Romero, Marc Mendoza, Ángel Chacón, Jesús Quesada, Hugo García, Javier Cencillo y Jordi Fontoba quiénes se jueguen el privilegio de poder reincorporarse a 'Saber y ganar' como leyendas. La mecánica de estos especiales del mes de febrero consiste en la división de los nueve aspirantes en tres equipos de tres, con seis programas clasificatorios que llevarán hasta cuatro entregas finales.

El concurso conducido por Jordi Hurtado sube de manera significativa el nivel de exigencia en estas entregas. Entre las pruebas a las que se enfrentarán se encuentran 'Preguntas calientes', 'Duelos', 'Reto' o 'Batería de sabios'. Entre los rostros repetidores en la ronda de 'Magníficos' se encuentran Rubén Fernández, Isabel Gónzalez o Ángel Chacón, mientras que otros regresan para su segunda oportunidad tras tener que abandonar. Este es el caso de Marc Mendoza, Emma Romero, mientras que Hugo García, Jesús Quesada, Javier Cencillo y Jordi Fontoba llegan por primera vez tras su paso por el concurso en 2025.