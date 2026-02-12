Suspensión en 'Saber y Ganar': La 2 de RTVE paraliza la competición con estos nueve regresos al concurso

Como cada año, 'Saber y ganar' aprovechará para celebrar su aniversario con el regreso de los magníficos. Así, la próxima semana, el concurso de Jordi Hurtado paralizará su competición para ofrecer una semana muy especial con la que celebrar sus 29 años en antena.

Así, a partir del 16 de febrero, La 2 emitirá diez especiales del célebre concurso en los que se elegirá al mejor concursante de 2025, el Supermagnífico, de entre los mejores de la temporada anterior.

En concreto serán nueve concursantes los que lucharán por el título de Supermagnífico. El ganador de dichos especiales conseguirá optar a reincorporarse a las ediciones diarias de 'Saber y ganar'. Pero para lograrlo tendrán que demostrar constancia, rapidez y una amplia cultura general para superar una batería de pruebas muy exigentes como "Batería de sabios", "Preguntas calientes", los "Duelos" y el temido "Reto", donde cualquier detalle puede marcar la diferencia.

Así serán los especiales de los Magníficos

La dinámica de estos especiales constará de seis programas de clasificación y cuatro entregas en la fase final, de las que saldrá el vencedor. En esta ocasión, los 'Duelos' rendirán homenaje a tres figuras esenciales de la cultura universal, en un año especialmente significativo por sus aniversarios: Manuel de Falla, con motivo de los 150 años de su nacimiento; Agatha Christie, en el 50º aniversario de su muerte; y Antoni Gaudí, en el centenario de su fallecimiento.

Además, en el marco de los 70 años de TVE, una de las pruebas estará dedicada a programas emblemáticos que se crearon y triunfaron en esta casa, conectando el espíritu del concurso con la historia de la televisión pública. Y con motivo de la próxima celebración de los Premios Goya 2026, 'Saber y Ganar' incorporará un guiño especial al cine español en una de sus secciones.

Los magníficos de 'Saber y ganar' en 2025

Cabe decir que entre los Magníficos del 2025 hay una sonora ausencia: la de Fer Castro, el que fuera uno de los concursantes más reconocidos de los últimos meses del concurso de La 2.

Rubén Fernández no pudo asistir a la edición anterior de Magníficos, pero este año se incorpora a la competición. Consiguió 8.590€ en 22 programas. Nacido en Gijón y residente en Madrid, es licenciado en Historia y cursó un ciclo de Bellas Artes. Se dedica a la pintura.

Isabel González, nacida en Cuenca, viene de Getafe, Madrid. Al igual que Rubén, no pudo asistir a la edición anterior de Magníficos. Con 22 programas llegó a 7.150 €. Es licenciada en Ingeniería Agrónoma y profesora de música en un instituto.

Emma Romero, de Cartagena, vive en San Javier, Murcia. Llegó a los 50 programas y tuvo que abandonar por motivos laborales. A su vuelta sumó 10 programas más, consiguiendo en total 31.810€. Licenciada en Bioquímica, es responsable de calidad en una empresa de alimentación.

Los Magníficos de 'Saber y Ganar' con Jordi Hurtado y Pilar Vázquez JOSEP ECHABURU RTVE

Marc Mendoza, de Sabadell, Barcelona, llegó a los 50 programas con 38.970 € y tuvo que decir adiós momentáneamente, también por causas laborales. Marc es doctor en Historia Antigua y profesor en la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ángel Chacón, el Magnífico centenario, viene de Cuevas del Almanzora, Almería. Tiene grado en Derecho y es registrador de la propiedad. En sus 100 programas consiguió 66.070€.

Jesús Quesada, de Las Palmas de Gran Canaria, es Ingeniero Técnico en Obras Públicas y prepara oposiciones. Sus 33 programas le reportaron 17.720€.

Hugo García, de Madrid, sumó 11.280€ en 27 programas. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, es responsable de programación y comunicación en una sala de conciertos de Madrid.

Javier Cencillo, de Valencia, es Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas y profesor de Filosofía en Secundaria. También dedica su tiempo a escribir cuentos infantiles. En 28 programas alcanzó 13.490€.

Jordi Fontoba, de Sabadell, Barcelona, es ingeniero en Telecomunicaciones y profesor de ciencias en Secundaria y Bachillerato. En 20 programas consiguió 8.890€.