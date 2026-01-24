Cambios en 'Saber y Ganar': Despide a dos concursantes, rescata a tres exparticipantes y detiene su competición

'Saber y ganar' anuncia que pone en pausa la competición actual entre sus concursantes después de que dos de ellos hayan tenido incluso que abandonar el programa. Pero nada tiene que ver con ello sino con la celebración del 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea con una semana muy especial.

Así, para conmemorar este aniversario, el programa que presenta Jordi Hurtado ha preparado una semana especial dedicada a la Unión Europea en la que participarán tres ex concursantes del formato y que se emitirá del 26 al 30 de enero en su horario habitual.

En estas entregas participarán tres exconcursantes de 'Saber y ganar' con experiencia Erasmus y prácticas en países de la UE, por lo que han vivido la experiencia europea en primera persona gracias a programas de movilidad académica o prácticas laborales en países de la Unión.

Jordi Hurtado propone un recorrido a través de preguntas, juegos y contenidos sobre instituciones y símbolos; cultura y diversidad; geografía e hitos clave del proyecto europeo, sin olvidar los valores comunes que han marcado a la Unión durante las últimas décadas. Estos especiales invitan a la audiencia a redescubrir Europa y a celebrar una efeméride que supuso el inicio de una nueva etapa para España.

Los tres ex concursantes que participarán en estos especiales de 'Saber y ganar' son:

Raül Valero (Lleida; actualmente reside en Tarragona). Doble Grado en Filología Hispánica y Máster especializado en enseñanza de español para extranjeros. Vivió 10 meses en Atenas como estudiante Erasmus.

Loreto Sieso (Zaragoza). Ingeniera industrial. Estuvo siete meses realizando prácticas en Bruselas.

Celia Luque (Gijón). Estudiante de Física. Pasó un año de Erasmus en Turín, ciudad a la que quiere volver para cursar un Máster.

'Saber y ganar' vuelve a vivir la salida de dos concursantes

Como decimos este anuncio de los especiales de 'Saber y ganar' coincide con la marcha forzosa de dos de sus concursantes. Así, este viernes, Jordi Hurtado se vio obligado a aclarar por qué había nuevas caras entre sus concursantes después de que dos de los participantes que estaban compitiendo hayan tenido que dejar sus puestos.

Por un lado, María García ha dejado 'Saber y ganar' tras 17 programas debido a sus estudios de Master que le impedían poder seguir en el programa. La joven se marcha tras haber acumulado un marcador de 7.350 euros a la espera de saber si podrá reincorporarse en un futuro.

El otro concursante que ha causado baja en el célebre concurso de La 2 es Fernando Medrano. En el caso del zaragozano, este no podrá volver a 'Saber y ganar' pues la nueva normativa impide que un concursante pueda abandonar el concurso más de una vez. El concursante ya causó baja en las últimas semanas por una gripe y tan solo un día después de volver ha tenido que volver a dejar su puesto por motivos laborales.