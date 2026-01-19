Elisenda Roca, la voz de 'Saber y Ganar', da esta explicación sobre su desaparición y anuncia a su sustituta en RTVE

Los fans de 'Saber y ganar' se habrán percatado cómo uno de los rostros principales del formato lleva varios días ausente. Se trata de Elisenda Roca, la voz en off del programa que tomó el relevo del mítico Juanjo Cardenal en el año 2021.

Fue el pasado viernes cuando por primera vez, Elisenda Roca se tuvo que ausentar por problemas personales de su puesto en 'Saber y ganar' teniendo que ser relevada por otro rostro del programa.

Fue Jordi Hurtado el encargado de anunciar la baja de Elisenda Roca y de dar la bienvenida a su nueva compañera, Lorena Montón. "Hoy tenemos novedades. Una compañera que ustedes ya conocen de las redes sociales porque lleva toda la información del programa en las redes sociales desde hace años de maravilla, hoy va a estar ocupando la plaza de Elisenda Roca que hoy no puede estar con nosotros", anunciaba el presentador.

"Muchas gracias Jordi. ¿Qué tal? Un placer y un honor para mí estar a este lado del micro, con responsabilidad, porque esto es un trabajito pero lo haremos lo mejor que podamos", le decía Lorena Montón. "Y seguro que lo vas a hacer muy bien, tienes una profesión y una larga experiencia en las redes y en el micrófono y en la comunicación", le decía Jordi Hurtado. "Le enviamos un beso muy grande a Elisenda, a cuidarse y a recuperarse de esos virus invernales", concluía el presentador.

Por su lado, Elisenda Roca no dudó en agradecer a través de su cuenta de "X" a Lorena Montón que ocupara su puesto. "Quiero agradecer a mi queridísima Lorena Montón que ocupara mi lugar en un día tan triste para mí y mi familia. Como se nota que eres una mujer de radio. ¡Gran trabajo en 'Saber y ganar' amiga!", escribía la presentadora.

Quiero agradecer a mi queridísima @lmonton que ocupara mi lugar en un día triste para mí y mi familia. Como se nota que eres un mujer de radio. ¡Gran trabajo en @SaberyGanar_TVE, amiga! https://t.co/f3HGwxQQpT — Elisenda Roca (@elisendastone) January 17, 2026

Pues bien, este lunes, Elisenda Roca ha vuelto a ausentarse de 'Saber y ganar' y por ello, Lorena Montón continúa ocupando su lugar como voz en off del programa encargada de leer todas las preguntas a los concursantes del célebre concurso de La 2.

¿Quién es Lorena Montón, la sustituta de Elisenda Roca?

Elisenda Roca empezó su trayectoria como productora de radio, labor que llevó a cabo durante 8 años ligada a la productora del periodista Albert Castillón en la emisora Punto Radio.

Ha llevado a cabo tareas de locución tanto en radio como en vídeos corporativos, redacción de contenidos para webs médicas y comerciales, y ha ejercido como reportera de eventos musicales, deportivos y de televisión, presentadora, y organización de eventos y programas especiales con público.

Como periodista musical ha llevado a cabo secciones en diferentes programas de radio como Onda Rambla, Punto Radio, RNE y Ràdio 4. En televisión, ha formado parte del equipo de programas como 'OT', 'Espejo Público', 'Joc de Cartes', 'Lloguer a primera vista' o 'Punts de vista', tanto en redacción como en guion y rodajes.

Desde 2022 trabaja en la coordinación digital de programas para RTVE como 'La Recepta Perduda', 'En Router' y 'Las Tres Puertas', el programa producido por Antonio Banderas y conducido por María Casado. Actualmente trabaja como periodista musical en La Vanguardia, labor que compagina con su puesto de coordinadora digital en el programa 'Saber y ganar' de La2 en RTVE, donde también redacto artículos musicales para la web de programas culturales.