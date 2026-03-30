Mazazo para 'Saber y Ganar' en RTVE: Adiós a Clara Barrasa, su concursante 'Magnífica', tras su eliminación sorpresa

Este lunes podría decirse que es de 'Dolores', al menos para los fans de 'Saber y ganar' porque han tenido que decir adiós a una de sus concursantes más queridas. Y es que el concurso de Jordi Hurtado ha perdido a la primera concursante magnífica del 2026. Así, Clara Barrasa se despide de 'Saber y ganar' tras no haber superado 'El Reto'. La concursante se marcha con 14.160 euros tras haber permanecido durante 32 programas.

'Saber y ganar' arrancaba este lunes 30 de marzo dando la bienvenida a una nueva concursante después de que David Esquerro dejara su puesto tras 15 programas. En su lugar, Jordi Hurtado presentaba a Ana Furones, que viene desde Euskadi.

"Lo he visto toda mi vida, es algo que me ha acompañado prácticamente desde la adolescencia hasta ahora y tenía ganas de participar", reconocía Ana Furones ante su primer día en el célebre concurso de TVE. "Vengo de Bilbao y con ganas de empezar y darle cañita al conocimiento. Soy enfermera, trabajo en quirófano", explicaba sobre su vida.

✴️ Nueva semana en @SaberyGanar_TVE que se inicia con una nueva concursante entre sus filas: Ana Turones. ¡Mucha suerte para ella y para sus compañeros, Josep y Clara! ¡Empieza el juego!



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Y Ana no ha podido comenzar mejor su andadura en 'Saber y ganar' porque la bilbaína acertaba 'La parte por el todo' y sumaba 600 puntos a su marcador consiguiendo así 1.150 en su primer programa. También Josep conseguía mantenerse en el concurso.

Clara Barrasa abandona 'Saber y ganar' tras 32 programas

Mientras, que Clara Barrasa, se tenía que enfrentar a 'El reto' para poder permanecer en el concurso. Sin embargo, la 'magnífica' no podía superar la última prueba del programa al no poder completar las siete definiciones quedándose a una sin dar con la respuesta correcta a "problema o acertijo de difícil solución". "Ay que pena Clara, era rompecabezas", le decía Elisenda Roca.

"Ay qué pena, Clara, ay cuando no sale una palabra", reaccionaba Jordi Hurtado antes de acercarse a ella para despedirse de ella. "¿Qué ha pasado?", le preguntaba el presentador. "La cabeza se me ha roto pero muchísimo", respondía ella con cierta sorna. "Cuántas veces habrá jugado a rompecabezas, ay no ha salido la palabra", insistía el presentador.

"Bueno, algún día tenía que pasar. Yo esperaba que fuese un pelín más tarde pero yo solamente tengo que decir que me alegro muchísimo de haber estado estos 32 programas. Habéis sido parte de mi vida desde que tenía 7 añitos y me alegro de haber sido parte de la familia de 'Saber y ganar'", reconocía la concursante.

🤗 Despedimos a nuestra primera 'Magnífica' del año, Clara Barrasa, que hoy no ha superado 'El Reto'. ¡Eres grande, nos vemos muy pronto!



Mañana regresamos a la hora de siempre para seguir disfrutando de #SaberyGanar. ¡Aquí os esperamos! pic.twitter.com/Mwy4JSLvmG — Saber y Ganar (@SaberyGanar_TVE) March 30, 2026

Tras ello, Jordi Hurtado le revelaba que se iba a casa con 14.160 euros en su bote. "Lo van a disfrutar las hermanas en casa", aseveraba el presentador. "Muchísimo, les mando un beso a todas porque han sido un apoyo excelentísimo y también a todos los compañeros que han pasado durante mi periplo", contestaba ella. Además aprovechaba para dedicarle toda su experiencia en el programa a "dos personas que ya no están, que son mis padres y gracias a los cuales todos estos conocimientos no hubieran sido posibles".

"Clara ha sido un placer conocerla. Nos encontraremos el próximo año además celebrando el 30 aniversario de 'Saber y ganar'. Es una gran magnífica y es una gran persona. Muchísimas gracias y mucha suerte", concluía Jordi Hurtado.