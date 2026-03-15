Cambio de programación con 'Supervivientes 2026': La gala de este domingo se verá interrumpida en Telecinco

Este domingo, 15 de marzo todas las cadenas se vuelcan con las elecciones autonómicas de Castilla y León. Tanto TVE como La Sexta ofrecerán especiales informativos alterando sus programaciones mientras que Antena 3 y Telecinco modificarán ligeramente su parrilla de prime time.

Así, mientras Antena 3 retrasará el inicio de 'Una nueva vida' y cortará su emisión para emitir sendos especiales informativos, Telecinco ha decidido mantener 'Supervivientes: Conexión Honduras' con Sandra Barneda aunque también interrumpirá su emisión por un boletín informativo.

Mediaset ha decidido que este domingo, Carlos Franganillo conduzca un especial de 'Informativos Telecinco' a partir de las 21:00 horas, en el que se informará sobre el desarrollo del escrutinio y las primeras reacciones tras las elecciones autonómicas, dando paso a conexiones en directo con los equipos desplazados a los principales puntos de interés de la jornada.

Por otro lado, alrededor de las 23:00h, cuando el recuento de votos esté prácticamente concluido, Carlos Franganillo ofrecerá un avance para informar sobre el resultado de las elecciones cortando la emisión de la gala de 'Supervivientes' que conduce Sandra Barneda.

A lo largo del día, tanto 'Informativos Telecinco' como 'Noticias Cuatro' prestarán especial atención al desarrollo de la jornada con presencia en colegios electorales, información sobre la afluencia de votantes e imágenes de los principales líderes políticos en su cita con las urnas.

🗳️@cfranganillo conducirá el domingo una edición especial de @informativost5 21:00h con la última hora de las elecciones en Castilla y León pic.twitter.com/VVrMTX3mNW — Mediaset España (@mediasetcom) March 14, 2026

La decisión de Álex Ghita tras activar el protocolo de abandono en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Tras convertirse en el primer expulsado y ser trasladado a Playa Destino para disfrutar de una segunda oportunidad junto a Borja y Darío, Álex Ghita ha manifestado su intención de poner punto final a su aventura y ha activado el protocolo de abandono. Su decisión sobre su continuidad o no en el reality centrará gran parte de la atención este domingo 15 de marzo en la segunda gala de 'Supervivientes. Conexión Honduras' que Sandra Barneda y María Lamela conducirán a partir de las 22:00h en Telecinco y que arrancará antes con contenido exclusivo en Mediaset Infinity.

Además, los supervivientes de Playa Victoria y Playa Derrota participarán nuevamente en 'La Batalla de Titanes', con dos espectaculares juegos clasificatorios. En el primero, titulado 'Los Pilares de la Atlántida', tendrán que demostrar su equilibrio, habilidad y su capacidad para trabajar en equipo. El grupo ganador disputará el segundo juego, 'El ascenso del Titán', cuyo ganador final obtendrá por primera vez en la edición una suculenta recompensa que tendrá que someter a 'Los Dilemas de los Dioses': deberá decidir qué hacer con la comida conseguida según las propuestas que le irá planteando Poseidón respecto a su posible reparto. Por otro lado, en Playa Destino también se enfrentarán a 'La Caída de Ícaro', el juego que disputaron anoche los equipos Victoria y Derrota, y en el que pondrán a prueba su fuerza y resistencia con una recompensa como premio.

Por último, los supervivientes se reunirán nuevamente en 'El Consejo de los Dioses', gran asamblea en la que abordarán las situaciones más destacadas de la convivencia, con especial atención a las consecuencias de las segundas nominaciones, especialmente para Claudia, que acabó estallando contra sus compañeros.