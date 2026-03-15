Atresmedia anuncia la cancelación del programa de Jordi Évole en su programación este domingo por una nueva oferta

Tras entrevistar el pasado domingo a Lola Herrera y emitir doble entrega de 'Lo de Évole' con la actriz; esta semana La Sexta ha decidido cancelar la emisión del programa de Jordi Évole con motivo de las elecciones autonómicas en Castilla y León.

Y es que como es habitual cada vez que hay unos comicios, La Sexta se volcará este domingo, 15 de marzo con su cobertura y modificará toda su programación de noche para seguir minuto a minuto los resultados de las elecciones para componer la nueva Junta de Castilla y León.

Así, 'Lo de Évole' volverá a hacer un parón en su emisión como ya ocurrió el pasado mes de febrero con las elecciones en Aragón, para regresar la semana siguiente. Todo a pesar de que la semana pasada Jordi Évole avanzara que este domingo se emitiría el programa protagonizado por Fernando Tejero.

El orgasmo ha sido charlar con esta mujer. #LoDeLolaHerrera #CincoHorasConLola#CuándoJordiEncontróALola

El domingo que viene tendremos a Tejero. El bueno. Un poquito de por favor, coño. — Jordi Évole (@jordievole) March 8, 2026

De esta manera, la entrevista de Évole al actor de 'La que se avecina' tendrá que esperar una semana pues este domingo será 'Al rojo vivo' con Antonio García Ferreras el que tome su relevo para abordar los resultados de los comicios en Castilla y León.

La Sexta sustituye 'Lo de Évole' por 'Al rojo vivo: Objetivo Castilla y León'

Junto a las dos ediciones de laSexta Noticias Fin de Semana, con Ana Cuesta (que prestarán una atención especial al desarrollo de la jornada electoral en Castilla y León), la cadena emitirá a partir de las 21:00 horas el especial 'ARV Objetivo: Elecciones Castilla y León', dirigido y presentado por Antonio García Ferreras, con Ana Pastor.

El especial, que se emitirá tras el cierre de las urnas, analizará y debatirá sobre el recuento y los resultados que arrojen las urnas con analistas como Lluís Orriols, Pablo Simón, Sandra León, Ignacio Urquizu, Manuel Cobo, Ainhoa Martínez, Ignacio Escolar y Pablo Montesinos. Asimismo, el programa contará con los periodistas de laSexta Noticias Rodrigo Blázquez y María Llapart, especializados en información política.

'ARV Objetivo: Elecciones Castilla y León' prestará especial atención a las implicaciones del resultado castellanoleonés a nivel nacional y cómo puede influir en la situación del Ejecutivo, en la relación entre PP y Vox y en las alianzas que se pueden forjar tanto a escala autonómica como a escala estatal en un momento en que las relaciones entre el partido de Alberto Núñez Feijóo y el de Santiago Abascal no atraviesan su mejor momento.