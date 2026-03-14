RTVE prepara un dispositivo especial este domingo con motivo de la actualidad informativa, que pasará por las decisivas elecciones a la Junta de Castilla y León que volverán a leerse en clave nacional. La 1, cadena principal de la corporación, se volcará con un amplio despliegue en conjunto con el Canal 24 horas, que realizará una cobertura ininterrumpida de estos comicios.

Esto llevará implícito importantes cambios en la programación de La 1 que en El Televisero te vamos a detallar pormenorizadamente. En primer lugar, por la mañana, el canal ofrecerá un avance informativo a las 09:00 horas con el equipo del 'Telediario' para abordar la apertura de los colegios electorales. Será un espacio fijado en diez minutos con Lluís Guilera al frente.

A continuación, La 1 pinchará la emisión de 'Noticias 24 horas', en la que se hará especial seguimiento a esa cita electoral, hasta las 11:00 horas; momento en el que se ofrecerán las clásicas reposiciones de 'Viaje al centro de la tele'. A las 13:05 horas, recogerá el testigo 'D Corazón', que verá cortada su emisión entre las 13:55 y las 14:15 horas por un segundo avance informativo. Es decir, perderá veinte minutos de cuota de pantalla aproximadamente.

A las 14:55 horas dará comienzo la primera edición del 'Telediario' y a las 15:55 horas se emitirá cine. No obstante, no habrá tres sesiones como es habitual, sino dos, ya que a partir de las 19:40 horas, minutos antes del cierre de los colegios, La 1 de RTVE arrancará su retransmisión especial con los sondeos a pie de urna y los primeros datos comandada por Pepa Bueno y Alejandra Herranz. Por ende, la tercera cinta vespertina se cancelará.

La información se verá pausada entre las 20:20 y las 20:45 horas por 'Aquí la tierra', que ofrecerá una versión reducida. El programa divulgativo minimizará su presencia en la programación porque a las 20:45 horas se reanudará la cobertura con actualización y análisis de los resultados.

El seguimiento minuto a minuto continuará a partir de las 21:00 horas de la mano del 'Telediario 2' y de un especial titulado '15M Castilla y León decide. Resultados' que se prolongará hasta las 22:30 horas según se indica en la guía de programación. Por tanto, 'La película de la semana', que ofrecerá el largometraje 'Spotlight' dentro de un evento especial dedicado a los Oscar, se aplazará treinta minutos.

Así queda la programación de La 1 este domingo: