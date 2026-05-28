'Sueños de libertad' vive un momento crucial en Antena 3 tras la vuelta de Fina (Alba Brunet) con varios secretos, la marcha de Carmen (Candela Cruz) y las llegadas de Antoine Brossard (Gabriel Ignacio) poniendo el futuro de Perfumerías De la Reina en jaque y Federico (Jesús Cabrero), el hermano de Eduardo, el chófer de los De La Reina.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', después de lo sucedido con Juanito, Beatriz aprovecha para crear aún más desconfianza entre Begoña y Gabriel para lograr que el distanciamiento del matrimonio se acreciente aún más después de sufrir una pesadilla con Álvaro tras haber acabado con su vida.

Miguel cura a Mabel de los golpes que recibió en la cabeza al tratar de defender a Salva. Y tras el incidente con los trabajadores y con el objetivo de proteger a su pareja, el cantinero toma una dolorosa decisión para evitar que la joven se vea afectada por su pasado aunque ella se niega a romper la relación.

Mientras, Nieves decide dar un paso al frente y le confiesa toda la verdad a Pablo sobre la muerte de Alberto provocando que la imagen que el empresario tiene de su mujer pueda cambiar. Por su parte, Miguel atiende a Manuela y llega a la conclusión de que está empezando a tener síntomas de menopausia.

Cloe le cuenta a Digna la llegada a España de Félix Cifuentes, el abogado de Brossard para poner en marcha el traslado de la fábrica a Marruecos y tras encontrarse con Fina no duda en desearle suerte en su nueva vida en Toledo. Por otro lado, Gabriel estalla contra Claudia por haber dado una entrevista al periódico y cuando trata de despedirla, Marta da la cara por ella.

En la tienda, Valentina muestra sus celos al hacer un desplante a Begoña delante de Andrés y tras ello, él le cuenta toda la verdad de su historia de amor con su cuñada y el infierno de su matrimonio con María. Y finalmente, Fina toma una determinación definitiva sobre sus planes de futuro y decide llamar a Bianca. ¿Elegirá quedarse con Marta en Toledo o regresará a Buenos Aires con su otro amor?

Pablo y Nieves en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad' con el asesinato de Álvaro?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', cuando Beatriz descubría que Álvaro ha sido capaz de secuestrar a Juanito y al verse completamente desesperada, la mujer cogía la pistola y terminaba matando a su amante y trataba de ocultar su cuerpo. Después volvía a casa con Juanito para evitar levantar sospechas y aunque Begoña no se tomaba de buen agrado que se marchara de casa con el bebé sin permiso termina perdonándola.

Miguel Salazar llamaba a la casa de los De La Reina para comunicarle a Fina que ya tiene los resultados de las pruebas provocando que tenga que contarle a Marta lo de la enfermedad que sufrió cuando estaba en Argentina y cómo estuvo a punto de morir. Eso sí evita revelar que fue Bianca quién cuidó de ella. Después, Fina también le confesaba a Digna que fue ella quién mató a Santiago en defensa propia.

Don Agustín visitaba a Salazar para compartir con él sus sospechas sobre que Nieves ayudó a morir al padre de Luz y él no dudaba en defender a su mujer enfrentándose con el cura dejando claro que solo son calumnias. Por otro lado, Manuela se empezaba a preocupar al creer que están esclavizando a Paula en su nuevo trabajo y paralelamente el delicado estado del ama de llaves alertaba tanto a Paula como a Eduardo.

Precisamente, Eduardo hablaba con Damián para que provoque un nuevo encuentro con su hermano Federico. Por su parte, Tasio regresaba muy frustrado de Sevilla tras no encontrar allí a Carmen.

Claudia compartía con Valentina los rumores sobre Salva y su amiga le animaba a que hable con el cantinero y le explique toda la verdad. Y finalmente, Claudia daba una entrevista al periódico sobre la empresa. Después, descubría que los rumores sobre el pasado en prisión de Salva eran reales. Tras ello, varios trabajadores amenazaban al cantinero y terminaban agrediendo a Mabel.