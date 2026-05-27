'Sueños de libertad' vive momentos decisivos en Antena 3 tras la vuelta de Fina (Alba Brunet) con varios secretos, la marcha de Carmen (Candela Cruz) y las llegadas de Antoine Brossard (Gabriel Ignacio) poniendo el futuro de Perfumerías De la Reina en jaque y Federico (Jesús Cabrero), el hermano de Eduardo, el chófer de los De La Reina.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', cuando Beatriz descubre que Álvaro ha sido capaz de secuestrar a Juanito y al verse completamente desesperada, la mujer coge la pistola y termina matando a su amante y trata de ocultar su cuerpo. Después vuelve a casa con Juanito para evitar levantar sospechas y aunque Begoña no se toma de buen agrado que se marchara de casa con el bebé sin permiso termina perdonándola.

Miguel Salazar llama a la casa de los De La Reina para comunicarle a Fina que ya tiene los resultados de las pruebas provocando que tenga que contarle a Marta lo de la enfermedad que sufrió cuando estaba en Argentina y cómo estuvo a punto de morir. Eso sí evita revelar que fue Bianca quién cuidó de ella. Después, Fina también le confiesa a Digna que fue ella quién mató a Santiago en defensa propia.

Don Agustín visita a Salazar para compartir con él sus sospechas sobre que Nieves ayudó a morir al padre de Luz y él no duda en defender a su mujer enfrentándose con el cura dejando claro que solo son calumnias. Por otro lado, Manuela se empieza a preocupar al creer que están esclavizando a Paula en su nuevo trabajo y paralelamente el delicado estado del ama de llaves alerta tanto a Paula como a Eduardo.

Precisamente, Eduardo habla con Damián para que provoque un nuevo encuentro con su hermano Federico. Por su parte, Tasio regresa muy frustrado de Sevilla tras no encontrar allí a Carmen.

Claudia comparte con Valentina los rumores sobre Salva y su amiga le anima a que hable con el cantinero y le explique toda la verdad. Y finalmente, Claudia da una entrevista al periódico sobre la empresa. Después, descubre que los rumores sobre el pasado en prisión de Salva eran reales. Tras ello, varios trabajadores amenazan al cantinero y terminan agrediendo a Mabel.

Digna y Fina en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Nieves y Pablo hablaban con Mabel para pedirle que se aleje de Salvador porque es alguien peligroso para ella. Pero ella dejaba claro que no está dispuesta a romper con él. Después, Pablo se encaraba con el cantinero y le exigía que rompa su relación con su hija y paralelamente Nieves tratava de convencer a su hija pero finalmente terminaba aceptando su relación.

Eduardo se confesaba con Begoña y le hablaba del reencuentro con su hermano y de todo lo que pasó con él y ella le animaba a reconciliarse con él y retomar su relación. Mientras, Valentina también se desahogaba con Cloe y le contaba todas las inseguridades que le pesan en su relación con Andrés pues cree que no está preparada para seguir con su noviazgo. Tras ello, la dependienta volvía a mostrarse esquiva con Andrés.

Tras ver que entre Pablo y su tío hay un enfrentamiento, Gabriel decidía utilizarlo para manipular a Salazar y no duda en hacerle creer que para su tío él es una persona de la que se puede prescindir en plena crisis de la fábrica para crear aún más malestar entre ellos.

Don Agustín acudía a ver a Paula para ofrecerle trabajo pero la joven sospechaba de las verdaderas intenciones del párroco. Y en la casa de los De La Reina, Fina se confesaba con Digna y le revelaba que Bianca era su gran amor en Argentina y que ahora duda si quedarse en Toledo con Marta o regresar a su vida en Buenos Aires donde puede ser libre.

Begoña complicaba el plan de robo al no querer salir a pasear con Beatriz, pero Álvaro decidía seguir con él pese a que la mujer siga en la casa. Así, el hombre decidía engañar a Miguel para que le proporcione un somnífero muy potente y después Beatriz se lo administraba a su jefa en la bebida. Tras conseguir que Begoña se durmiera, Álvaro entraba en la casa y robaba las joyas. Pero además secuestraba al pequeño Juanito.