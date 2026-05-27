'Supervivientes 2026' informa de los pasos a seguir con Ivonne Reyes y anuncia la recta final de la edición

'Supervivientes 2026' entra en su recta final. Así lo ha anunciado Telecinco este miércoles en el adelanto de los contenidos principales de la gala del reality, que conducirán Jorge Javier Vázquez y María Lamela este jueves a partir de las 21:45 horas.

La gran incógnita de cara a la gala de este jueves es la continuidad de Ivonne Reyes en Honduras tras el aparatoso accidente que sufrió durante la celebración de una de las pruebas de 'Tierra de Nadie'. La presentadora tuvo que ser evacuada al hospital y su permanencia en el programa pende de un hilo.

Tal y como avanzaron María Lamela y Ion Aramendi durante la gala del martes, la organización de 'Supervivientes 2026' evacuó a Ivonne Reyes al hospital para someterla a las pruebas médicas pertinentes y analizar su estado de salud tras la caída que sufrió durante el juego.

Y este jueves, 'Supervivientes 2026' dará a conocer cómo se encuentra Ivonne y compartirá el comunicado médico que determinará si puede continuar en la aventura o debe abandonar como pasó con Alberto Ávila. En el caso de tener que dejar el programa sería un auténtico drama para ella, pues es una de las concursantes favoritas de la audiencia y una de las que más ha sorprendido en esta edición a la hora de enfrentarse a las pruebas.

Por otro lado, el reality afronta este jueves una expulsión definitiva que sin duda será primordial de cara a esta recta final. Tras la salvación de Claudia Chacón son Darío Linero, Borja Silva y José Manuel Soto quienes se juegan la expulsión. Antes de abandonar Honduras, el expulsado descubrirá su cambio físico tras 85 días de supervivencia y participará de forma secreta en la nueva ronda de nominaciones otorgando un punto a uno de sus ya excompañeros.

Asimismo, los concursantes se enfrentarán este jueves a dos nuevas pruebas. Como juego de recompensa jugarán a 'El ascenso de Poseidón' en el que Los supervivientes se dividirán en dos equipos que deberán cruzar un circuito de obstáculos todos juntos, ayudándose entre sí para conseguir un tótem que se encuentra en el recorrido. Su objetivo será llevar ese tótem hasta la estación final, donde tendrán que elevarlo, usando una estructura de cuerdas, hasta la posición correcta. El equipo que antes lo consiga ganará el premio.

Después, la prueba de líder será 'El abismo'. En esta, los supervivientes permanecerán ligados a una estructura mediante un asidero y una superficie de apoyo. Con el paso de los minutos, los supervivientes se quedarán sin apoyo en los pies, debiendo permanecer colgados el mayor tiempo posible. El superviviente que más tiempo aguante ligado a la estructura se convertirá en líder.