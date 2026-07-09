'El Precio de' rompe la mala racha de Telecinco con un sólido liderazgo en audiencias y otorga al canal la noche más competitiva en casi un mes

'El Precio de Cantora', con Santi Acosta al frente, despertó una destacada expectación que se ha visto reflejada en sus resultados de audiencia. El especial, que acogió una de las exclusivas más deseadas en el mundo del corazón, lideró la noche con rotundidad al registrar un excelente 12,1% de cuota de pantalla.

Más de 620 mil telespectadores de media (a pesar de su tardío horario) siguieron el 'house tour' del equipo del programa por las entrañas del que fuera el búnker de Isabel Pantoja durante décadas y hasta el pasado mes de diciembre. Un lugar extremadamente hermético (y decadente) que anoche perdió esa condición de inexpugnable.

'El Precio de' mostró las principales dependencias del epicentro de la crónica social de una de las sagas familiares más célebres y controvertidas de nuestro país. Además, entre el extenso material filmado, hubo recreaciones de algunos de los hechos más impactantes que albergaron sus paredes.

Podríamos decir que ese 12,1% de share es un dato que desborda las expectativas dentro del contexto actual de Telecinco, instalada en el peor momento de su historia y con la noche como uno de sus principales agujeros negros tras el final de 'Supervivientes' y 'La Isla de las Tentaciones', sus buques insignia.

'El Precio de Cantora' se convirtió en el prime time más competitivo de Telecinco en casi un mes. Concretamente, desde el final de 'Tentaciones 10' el pasado 15 de junio (13,1%). En las últimas semanas, y bajo la influencia del Mundial de Fútbol, la cadena de Mediaset no había logrado siquiera el doble dígito en ninguna de sus ofertas estelares: 'Universo Calleja', la serie 'Ella, maldita alma', los especiales de 'First Dates Summer', 'Hay una cosa que te quiero decir' o el 'Cine 5 Estrellas'.

LÍDER #ElPrecioDe en la noche de @telecincoes gustando al 12.1% de cuota, 623.000 y sumando 2.310.000 espectadores únicos



🗣️ +1.4 puntos que la 2ª cadena



🗣️ El resto de opciones por debajo de los 2 dígitos



🗣️15.3% entre las mujeres#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/OkVY3gKgoY — Dos30' (@Dos30TV) July 9, 2026

De modo que, ante estas circunstancias, firmar un doble dígito resulta doblemente meritorio para 'El Precio de Cantora', que dominó el prime time y el late night del miércoles con holgura frente a sus máximos adversarios. La nueva entrega del concurso 'Salta' en Antena 3, su rival directo, se quedó lejos con un 8,5% y 493.000 espectadores.

Por su parte, la tercera gala de 'Maestros de la Costura Celebrity' en La 1 de TVE marcó máximo con un 10,6% y 593.000 seguidores, pero, a pesar de ese crecimiento con respecto al doble estreno de la semana anterior (9,4%), se situó 1,3 puntos por detrás del espacio de Telecinco en estricta coincidencia (10,5% vs 11,8%).

Además, 'El Precio de Cantora', que mejora el 11,9% del anterior especial (marzo 2026), se impuso en más de cuatro puntos a la media diaria de Telecinco, que fue de un 8%. Hablamos de la primera vez que la cadena alcanza esa cifra en lo que llevamos de julio. Y el buen rendimiento del formato producido por Mandarina tuvo gran parte de responsabilidad en ello.