Nacho Abad tiene que frenar a Alfonso Serrano, el dos de Ayuso, por cruzar la raya: "Eres gentuza"

'En boca de todos' ha vivido este viernes un tenso enfrentamiento entre Alfonso Serrano, el secretario general del PP de Madrid, y Pablo Fernández, portavoz de Podemos que ha obligado a Nacho Abad a tener que frenar el debate por las continuas faltas de respeto que se estaban produciendo en directo.

Nacho Abad conectaba con Alfonso Serrano para hablar de la última hora que afecta al PSOE con varios escándalos de abuso sexual. Después de escuchar sus palabras, Pablo Fernández no dudaba en lanzar una reflexión al político del PP provocando un momento muy tenso.

"Yo lo que me pregunto es que cómo el Partido Popular de la Comunidad de Madrid esté desmantelando a la sanidad pública regalándosela a empresas privadas atentando, porque, para mí, es terrorismo sanitario, contra los madrileños y las madrileñas", aseveraba el portavoz de Podemos y colaborador de 'En boca de todos'.

Un término el de "terrorismo sanitario" que provocaba que Alfonso Serrano estallara contra el portavoz de Podemos. "Estábamos hablando de mujeres, me desordenáis la escaleta", comentaba Nacho Abad antes de que el secretario general del PP de Ayuso se soltara la lengua provocando un momento bochornoso.

"No me importa, me esperaba algo así. A mí lo que me parece es que tú eres un terrorista de tertuliano. Si tú consideras que lo que yo hago terrorismo, me da igual. Pablo te lo voy a decir muy claramente por qué no tengo ningún interés en tener relación contigo, que eres gentuza", soltaba Serrano provocando que tanto Pablo Fernández como Nacho Abad no se quedaran callados.

"Ehh gentuza no, oye para", le decía Pablo Fernández antes de que fuera Nacho Abad el que tratara de poner paz en el programa. "Señor Serrano para, para, orden, que no se le oye. Gentuza no, por favor. Hay formas y palabras mucho más elegantes para decir cosas", le advertía el presentador de 'En boca de todos' a Alfonso Serrano tras haber cruzado una línea roja.

Nacho Abad llama al orden a Alfonso Serrano: "No ha estado educado"

Pero lejos de apearse del burro, Alfonso Serrano seguía faltando el respeto al decir que "a mi un personaje de Podemos se ponga estupendo...". "¿Pero qué personaje? Un poco de educación. Pero este sujeto...", replicaba Pablo Fernández. "Le has llamado terrorista sanitario, ahora aguanta", se escuchaba decir por lo bajo a Almudena Negro, la alcaldesa del PP en Torrelodones. "Que acabas de hablar de terrorismo sanitario y te vas a hacer el ofendido porque te diga gentuza. Vete a Parla chaval, qué te den tío, que te den", le devolvía el guante el del PP.

"Mira yo me voy de aquí", reaccionaba Pablo Fernández al ver cómo no paraba de insultarle y de faltarle el respeto. "Gentuza como tú lo que hacen es infravalorar lo que ha sido el terrorismo de este país. Hablar de terrorismo sanitario es un insulto al terrorismo de este país", defendía Alfonso Serrano asegurando que no tenía nada más que hablar con "este tío". "No me da la gana, respeto a los tertulianos que tengáis pero no...", insistía.

Todo mientras Nacho Abad trataba de coger las riendas del programa. "Señor Serrano me quiere hacer caso", le solicitaba una y otra vez. "Mire, desde el cariño, que yo le tengo cariño. Todos cometemos errores y yo entiendo que usted acaba de cometerlo, vamos a bajar el tono. Señor Serrano que te den no es educado, ¿se anima a pedir perdón?", le preguntaba el presentador. "No, no lo voy a hacer", le contestaba el secretario general del PP de Madrid. "Yo puedo hablar con Ramón Espinar o con quién sea y tener momentos tensos pero lo que no voy a aceptar es que me llamen radical si a mí un tío acusa a mi gobierno de hacer terrorismo sanitario no tiene respeto para mí y le mando a freír espárragos, punto. Lo siento", sentenciaba el político.

"Señor Serrano con todo el cariño, yo creo que se equivoca y mandar a alguien a freír espárragos y mandar a Parla y decir qué te den no es correcto y gentuza tampoco", le recriminaba el presentador. "¿Y llamarme terrorista sanitario sí?", le cuestionaba él. "Ahora voy con Pablo si usted me deja. Pablo yo creo que no ha estado correcto el señor Serrano, pero decir terrorismo sanitario creo que es algo de mucho calado. ¿Quieres cambiar la palabra por otra frase y no ir a la hipérbole?", le preguntaba a su tertuliano.