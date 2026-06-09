Almudena Porras anuncia sus 5 secuelas de 'Supervivientes' y el peso total que ha perdido causa su asombro

Casi un mes después de su expulsión de 'Supervivientes 2026', Almudena Porras ha mostrado a sus seguidores cómo se recupera de su paso por Honduras y cuáles son las principales secuelas físicas que enfrenta en su día a día. A través de su canal de Mtmad, la joven se ha sincerado sobre su pérdida de peso y el cambio físico que ha enfrentado, así como algunas otras marcas en la piel que arrastra tras su aventura en el reality de Telecinco.

"Es verdad que tengo secuelas como estas manchas, que se me han incrementado. Yo nunca las había tenido, pero cuando volví de 'La isla de las tentaciones' me salieron estas manchas", ha comenzado relatando la joven al sincerarse sobre las secuelas físicas de su estancia en los Cayos Cochinos, mostrando a la cámara unas marcas que le han salido alrededor de los ojos, que según ella han aumentado estos meses.

Almudena Porras se sincera sobre sus secuelas tras 'Supervivientes': "Me da hasta miedo peinarme"

"Y es verdad que ahora se me han incrementado más todavía y se me han subido", ha advertido Almudena Porras. "Otra que es heavy de verdad es que... Al final me he tirado 71 días sin peinarme y ahora se me cae el pelo a tal nivel que es increíble", ha explicado la joven, confesando su gran preocupación por su salud capilar. "Me da hasta miedo peinarme", ha asegurado ante la cámara.

Pero este no es uno de los mayores desajustes que la ex concursante de 'Supervivientes' ha arrastrado como recuerdo del reality. "Ahora mismo no tengo el período. Yo entré y cuando me tocaba lo tuve como un día, literal y se me quitó. A mí normalmente me dura cuatro o cinco días pero se me cortó. Hasta a día de hoy que no me ha vuelto", ha desvelado la televisiva.

"He ido al médico y me ha dicho que hasta los dos meses no hay que alarmarse", ha advertido Almudena Porras, asegurando que por el momento permanece despreocupada. "Picaduras he tenido suerte y no me han picado mucho, pero tengo estas marcas de los juegos sobre todo", ha explicado también, mostrando en cámara algunas de las lesiones en sus piernas de los juegos de recompensa.

"Me echaba mucha crema solar para que no se me quedasen las marcas", ha explicado la joven, que también ha desvelado cómo ha enfrentado estas semanas su cambio físico. "Cuando entré a 'Supervivientes' pesaba 48 kilos y solo he perdido 3 kilos", ha recordado la concursante. "La verdad es que no me he vuelto a pesar, ahora mismo no es relevante, ya lo haré", explicaba entonces.

Y aunque no conoce su peso actual exacto, Almudena Porras se hace una idea de cómo está siendo su evolución. "Realmente mi cambio físico es que he cogido un poco de peso, a lo mejor he vuelto a 48 kilos o más. No me he vuelto a pesar pero si me volviese a pesar creo que no me equivocaría y pesaría lo mismo", ha asegurado. "Creo que más de 48 no he pasado, pero si me paso no pasa nada porque creo que estoy muy delgada, así que ya me pondré con la dieta", terminaba señalando.