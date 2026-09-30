Quiénes son los 5 invitados de hoy en 'La Mesa' de Cristina Pardo en Atresmedia, con Antonio Resines como visita estelar

'La Mesa' enfrenta su quinta semana en el prime time de Antena 3 en una noche de mucha competencia por delante. Por un lado, Cristina Pardo tendrá que medir fuerzas con 'La isla de las tentaciones, que enfrenta en Telecinco una de las hogueras "más desgarradoras" de su historia tal y como Mediaset ha anunciado. Por otro lado, competirá como siempre contra 'Cara al show'.

La última entrega del espacio de debate, actualidad y entrevistas de Antena 3, que contó con la familia Caño como invitados especiales, se tradujo en un 10% de share y 530.000 espectadores, mientras que 'La isla de las tentaciones' consiguió liderar sin problema con un 14.4% de share y 832.000 espectadores. Por otra parte, 'El túnel' despidió su primera temporada en TVE con un 11.1% de cuota de pantalla y 799.000 seguidores.

Antonio Resines, el invitado de Cristina Pardo de esta semana en 'La Mesa'

Esta semana Antonio Resines acudirá a 'La Mesa' para recordar junto a Cristina Pardo una experiencia difícil de explicar: el momento en el que se vio fuera de su propio cuerpo. Le acompañará Jorge Díaz, con quién vivió el extraño suceso, que también se sentará en el espacio de Antena 3 junto al actor para rememorar el grave accidente en el que se vieron envueltos. Por otro lado, la anestesióloga e investigadora Esther Garrido se encargará de resolver todas las dudas con la ciencia como apoyo.

📺Este miércoles va a sentarse con @cristina_pardo Antonio Resines.



😄 ¿Adivinas de qué nos hablará?



🐜🐜Tendrás que descubrirlo el miércoles después de @El_Hormiguero en @antena3com https://t.co/JLV6xbGAvM pic.twitter.com/EiNewuvcxH — La Mesa (@LaMesa_A3) September 28, 2026

La crisis migratoria continúa siendo uno de los temas que vertebra la tertulia del nuevo espacio de Antena 3. Para analizar las últimas declaraciones del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la periodista recibirá al exdirector del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, Miguel Ángel Ballesteros y el máximo responsable del 'think tank' Atenea, Iván Espinosa de los Monteros.

'La Mesa' también abordará el tema de la semana, el Caso Maricarmen, la movilización histórica en las calles de Madrid para exigir un decreto de vivienda y la condena generalizada de la situación de la vivienda en nuestro país y los desahucios diarios como el de la anciana de 87 años.